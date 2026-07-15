En la tranquilidad de Las Tunas, una localidad donde la agricultura define gran parte de la vida cotidiana de unos 600 habitantes, un grupo de estudiantes marcó un antes y un después. Martín Techtermann y Anna Donnet, alumnos de la Escuela Secundaria N° 696, junto a la docente Ivonne Sattler, lograron lo que parecía un desafío monumental: destacarse entre cientos de instituciones en la "Copa Climática", una competencia de alcance latinoamericano que busca soluciones concretas ante la crisis ambiental.
Innovación y conciencia ambiental: una escuela santafesina se destacó en la "Copa Climática"
Un proyecto escolar en Las Tunas, se destacó por su enfoque innovador y comunitario frente al cambio climático, en un certamen donde participaron alumnos y docentes de toda América Latina.
El proyecto, lejos de ser solo un ejercicio académico, propone convertir a la escuela en el corazón de un sistema de gestión ambiental diseñado para fortalecer a la población frente a fenómenos meteorológicos extremos.
Sobre la Copa Climática
La Copa Climática es una iniciativa educativa de alcance regional creada por Eco House Global, una organización que combina el aprendizaje teórico con la acción climática directa y el trabajo colaborativo. A través de una plataforma digital, estudiantes de entre 16 y 18 años, acompañados por sus docentes, participan de una competencia que los desafía a resolver problemas ambientales reales.
El formato permite que los equipos reciban capacitaciones de alto impacto y compitan por diversos premios, pero el fin último es que los jóvenes logren diseñar y ejecutar proyectos locales capaces de transformar y fortalecer a sus propias comunidades frente a los desafíos climáticos.
De la idea a la acción: una "Eco Estación" propia
Los estudiantes de Las Tunas integraron el equipo “Chancho del monte” y la propuesta, denominada "Eco Estación Climática", nació de una articulación entre la dirección escolar y la docente Ivonne. El objetivo principal es generar alternativas sustentables que se integren armoniosamente con el entorno rural de Las Tunas. Según detalló la docente, el proyecto se estructura en varios pilares:
- Infraestructura de control: una sala dedicada a monitorear el tiempo meteorológico, fundamental para anticipar escenarios climáticos y generar resiliencia.
- Gestión circular de residuos: instalación de una compostera escolar con una extensión directa a los hogares de los vecinos.
- Producción sustentable: un secador solar para el deshidratado de frutas y aromáticas, fomentando el aprovechamiento de recursos locales.
- Biodiversidad: creación de un corredor biológico con especies autóctonas para proteger la flora y fauna local.
- Difusión y comunidad: un eje digital clave que integra redes sociales y una página web para capacitar a la población, escuchar propuestas y democratizar la información.
El desafío de superar el "libreto tradicional"
El camino hacia la semifinal de la Copa no fue sencillo. El trabajo se desarrolló de forma intensiva, combinando las horas de cursado habitual con jornadas extraescolares y capacitaciones dictadas por la organización EcoHouse.
"Fue una experiencia increíble que nos permitió valorar la institución y mostrar que sí podemos", reflexionó Ivonne, quien destacó el crecimiento de sus alumnos: "Como docente, intento reconocerles las capacidades que tienen y buscar que se transformen en fortalezas. Ver el crecimiento de Martín y Anna, su capacidad de animarse y salir del libreto tradicional, me genera una felicidad enorme".
La propuesta ya fue presentada ante las autoridades comunales, recibiendo un apoyo unánime. "El primer paso ya lo dimos, y fue recibido de la mejor manera y con la predisposición necesaria", añadió la docente, quien anticipa que tras el receso escolar comenzará la etapa de ejecución efectiva del proyecto en la localidad.
Haber llegado a las instancias finales de una competencia latinoamericana, representando a Santa Fe, dejó una lección que trasciende los premios. Para la comunidad educativa de Las Tunas, el mayor triunfo fue demostrar que, desde un aula pequeña en el interior, es posible diseñar estrategias globales para un problema que nos toca a todos.