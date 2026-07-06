El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Senadores que propone la creación del Programa Provincial de Huertas Escolares, una iniciativa destinada a incorporar espacios de cultivo con fines educativos en todos los establecimientos de gestión pública y privada de la provincia.
Huertas escolares: presentan una iniciativa para fortalecer la educación ambiental en las escuelas
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Senadores y propone implementar un Programa Provincial de Huertas Escolares en establecimientos públicos y privados de todos los niveles educativos, tanto de zonas urbanas como rurales.
La propuesta contempla su implementación en escuelas de zonas urbanas y rurales, abarcando los niveles Inicial, Primario, Secundario y de Educación Especial, con el objetivo de fortalecer la educación ambiental a través de experiencias prácticas vinculadas al cuidado del ambiente, la alimentación saludable y la producción sustentable.
Un recurso para aprender desde la experiencia
De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la huerta escolar se plantea como una herramienta pedagógica que permita a los estudiantes participar activamente en actividades relacionadas con la naturaleza, favoreciendo el aprendizaje mediante la experiencia directa.
La iniciativa sostiene que estos espacios pueden utilizarse de manera transversal en distintas áreas curriculares, promoviendo contenidos vinculados con la educación ambiental, la sustentabilidad y el conocimiento de los procesos naturales.
Asimismo, se destaca que el trabajo en una huerta facilita la articulación entre la teoría y la práctica, permitiendo que niños, niñas y adolescentes desarrollen habilidades vinculadas al cultivo de alimentos y adquieran conocimientos que puedan trasladar a sus hogares y comunidades.
Educación ambiental y producción sustentable
Entre los argumentos que respaldan la propuesta, el legislador señala la importancia de generar un mayor vínculo entre los estudiantes y la naturaleza, en un contexto donde gran parte de la población se encuentra alejada de los procesos de producción de los alimentos.
El proyecto también plantea que las huertas escolares pueden contribuir a reflexionar sobre los modelos productivos actuales, promoviendo prácticas sustentables y fomentando el respeto por el ambiente.
En ese sentido, remarca el valor de las plantas como generadoras de oxígeno, purificadoras del aire y componentes esenciales de la cadena alimentaria, al tiempo que propone fortalecer la conciencia ambiental desde las primeras etapas de la formación escolar.
La iniciativa deberá ahora ser analizada por las comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores antes de continuar su tratamiento legislativo.