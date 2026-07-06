Con una agenda repleta de propuestas para chicos y grandes, la Municipalidad de San Lorenzo desarrollará entre el 6 y el 17 de julio un programa especial para las vacaciones de invierno. La iniciativa incluirá funciones de cine, espectáculos teatrales, talleres, actividades recreativas y experiencias culturales distribuidas en diferentes espacios de la ciudad, todas con acceso libre y gratuito.
Más de diez días de propuestas culturales y recreativas para las vacaciones de invierno en San Lorenzo
Del 6 al 17 de julio, la ciudad ofrecerá una programación especial con funciones de cine, espectáculos teatrales, talleres artísticos, actividades recreativas y propuestas culturales en distintos espacios públicos. Todas las iniciativas serán con entrada libre y gratuita.
La programación teatral tendrá como protagonista a "Ping Pong Clown", una obra pensada para toda la familia que se presentará el martes 7 de julio a las 18 y volverá a escena el viernes 10 a las 14.30, también en el teatro Aldo Braga.
Talleres, arte y propuestas culturales
Las vacaciones también ofrecerán múltiples espacios de aprendizaje y creatividad. El viernes 10 de julio, de 13.30 a 15.30, el Museo de Árboles Históricos será sede de "Descubriendo Tesoros", una actividad destinada a niños de entre 6 y 9 años. Ese mismo día, desde las 16, el Auditorio recibirá una edición infantil y familiar del ciclo "Leer para Ver", con la proyección de El Erudito.
El sábado 11, a partir de las 14.30, el Museo de Árboles Históricos albergará un Taller Artístico Integral coordinado por Yamile Alonso.
Durante la segunda semana continuarán las actividades con nuevas propuestas. El martes 14 se desarrollarán el taller "Macramé para Llevar", a cargo de Yamile Alonso, y "Paisaje Gráfico", destinado a chicos de 7 a 12 años en el Museo de Historia Regional.
El jueves 16 se sumará un Taller de Luthería, coordinado por Andrés Katzaroff y Alejandro Trujillo en el Museo de Árboles Históricos, mientras que el taller "Paisaje Gráfico" tendrá una nueva edición en el Museo de Historia Regional.
Las actividades culturales concluirán el viernes 17 con otra jornada del Taller de Luthería y una nueva función del ciclo "Leer para Ver" en el Auditorio.
Juegos en los barrios y diversión todos los días
La propuesta también llegará a distintos sectores de la ciudad mediante el programa Jugarte, que organizará tardes recreativas de 14 a 17. El jueves 16 las actividades se desarrollarán en Fonavi Oeste, en la esquina de Hugo del Carril y Fray García, mientras que el viernes 17 se trasladarán al barrio Rivadavia, en el playón deportivo ubicado en Napoleón Peña y Maipú, junto a la plaza Casiano Maldonado.
Además, durante todo el receso invernal la calesita del Parador Turístico funcionará de manera gratuita todos los días, de 14 a 17, ofreciendo otra alternativa para el entretenimiento de los más pequeños.
Con esta programación, San Lorenzo pondrá a disposición de vecinos y visitantes una amplia variedad de actividades recreativas, culturales y artísticas, con opciones para todas las edades y el objetivo de que las familias puedan disfrutar del receso escolar en distintos espacios de la ciudad.