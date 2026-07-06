En el sur provincial

Más de diez días de propuestas culturales y recreativas para las vacaciones de invierno en San Lorenzo

Del 6 al 17 de julio, la ciudad ofrecerá una programación especial con funciones de cine, espectáculos teatrales, talleres artísticos, actividades recreativas y propuestas culturales en distintos espacios públicos. Todas las iniciativas serán con entrada libre y gratuita.