"Relatos", el arte como memoria

Arte, historia e identidad: la Bienal Internacional de Esculturas presentó su quinta edición en Santa Fe

Con un fuerte eje en la identidad santafesina y un homenaje al brigadier Estanislao López, se presentó en la Casa del Brigadier de Santa Fe la V Bienal Internacional de Esculturas de San Jerónimo del Sauce. Bajo el lema “Relatos”, la propuesta reunirá del 23 al 25 de octubre a escultores nacionales e internacionales en una nueva edición que busca consolidar al evento como un museo a cielo abierto en expansión.