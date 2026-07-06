La V Bienal Internacional de Esculturas de San Jerónimo del Sauce fue presentada oficialmente en la Casa del Brigadier, en la ciudad de Santa Fe, en un acto que reunió a autoridades locales, provinciales e integrantes de la Comisión Organizadora.
Arte, historia e identidad: la Bienal Internacional de Esculturas presentó su quinta edición en Santa Fe
Con un fuerte eje en la identidad santafesina y un homenaje al brigadier Estanislao López, se presentó en la Casa del Brigadier de Santa Fe la V Bienal Internacional de Esculturas de San Jerónimo del Sauce. Bajo el lema “Relatos”, la propuesta reunirá del 23 al 25 de octubre a escultores nacionales e internacionales en una nueva edición que busca consolidar al evento como un museo a cielo abierto en expansión.
La edición 2026 del encuentro artístico se desarrollará del 23 al 25 de octubre y tendrá como eje conceptual el lema “Relatos”, una propuesta que busca poner en diálogo el arte con la memoria histórica y la identidad santafesina.
El presidente comunal de San Jerónimo del Sauce, Daniel Ríos, destacó el crecimiento sostenido del evento desde sus inicios y el acompañamiento institucional que lo hace posible. “Es un verdadero orgullo contar con el apoyo del Ministerio de Cultura, de la provincia y de los legisladores que acompañan permanentemente esta iniciativa”, señaló, al tiempo que valoró el trabajo colectivo que sostiene la organización de la Bienal.
Ríos repasó el recorrido del proyecto cultural, que comenzó a gestarse en 2017 y tuvo su primera edición en 2019. “Fueron años de trabajo para llegar a esta quinta edición”, subrayó, y remarcó que la Bienal no solo posiciona a la localidad en el mapa cultural, sino que también involucra a la comunidad en su desarrollo. “San Jerónimo del Sauce no solo tiene historia, también sigue construyendo historia”, expresó.
“Relatos”, una consigna para narrar la historia a través del arte
El profesor de Artes Visuales y miembro del archivo histórico local, Nahuel Ramos, explicó el sentido del lema elegido para esta edición. Según detalló, cada bienal propone una temática disparadora que orienta el trabajo de los artistas y estructura el concepto general de las obras.
En esta oportunidad, el eje será “Relatos”, una idea que busca entender la escultura como un vehículo de narración. “Cada obra cuenta una historia; habla de las personas, de los pueblos, de sus raíces y de su identidad”, señaló.
Ramos remarcó que muchas de las esculturas ya emplazadas en San Jerónimo del Sauce forman parte de esa construcción simbólica del territorio, y que la nueva edición busca profundizar ese vínculo entre arte y memoria colectiva.
Un homenaje a Estanislao López a 240 años de su nacimiento
Uno de los ejes centrales de la Bienal será el homenaje al brigadier general Estanislao López, en el marco de los 240 años de su nacimiento. La organización propuso que los artistas trabajen sobre su legado político, social y cultural, con el objetivo de generar interpretaciones contemporáneas de su figura histórica.
Ramos destacó que López tuvo un rol determinante en la organización y el desarrollo de la provincia, y que su influencia también se vincula con la historia de San Jerónimo del Sauce. “Queremos que el arte dialogue con la historia y que cada escultura funcione como una forma de relato”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que la Bienal busca consolidar un museo a cielo abierto en permanente crecimiento, donde cada edición aporte nuevas lecturas sobre la identidad santafesina.
La diputada provincial Jimena Senn también participó de la presentación y destacó el impacto cultural y social del evento. Señaló que la Bienal ya se consolidó como una referencia dentro de la provincia y valoró el trabajo del equipo organizador y de la comunidad local.
“Es una expresión de arte y cultura que representa no solo a San Jerónimo del Sauce, sino también a la historia de Santa Fe”, sostuvo. Además, invitó a la ciudadanía a participar de la próxima edición, subrayando el valor de la experiencia en el espacio público donde se desarrollan las obras.
Por su parte, Juan Carlos Nauzneriz, integrante del equipo organizador, detalló aspectos logísticos del certamen, que concentra la producción de las esculturas en apenas tres días de trabajo intensivo. Explicó que cada artista contará con herramientas y equipamiento específico para la realización de las obras, en un dispositivo técnico que busca garantizar condiciones óptimas de producción.
“Es un orgullo formar parte de esto; la Bienal se vive con compromiso y trabajo colectivo”, expresó.
Con esta nueva edición, San Jerónimo del Sauce se encamina a consolidar un evento que combina creación artística, identidad territorial y participación comunitaria, proyectándose como una de las propuestas culturales más relevantes del calendario santafesino.