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El frío comienza a ceder: cómo estará el tiempo durante la semana en Argentina

Tras varios días con temperaturas extremas y la primera ola de frío del invierno confirmada por el Servicio Meteorológico Nacional, el ingreso de aire más templado permitirá una recuperación gradual de las máximas. Persistirán las heladas matinales, mientras que la Patagonia continuará bajo alertas por lluvias, nevadas y fuertes vientos.

La ola polar comienza a retirarse y las temperaturas iniciarán un ascenso gradual. Foto: Guillermo Di SalvatoreLa ola polar comienza a retirarse y las temperaturas iniciarán un ascenso gradual. Foto: Guillermo Di Salvatore
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Luego de atravesar uno de los ingresos de aire polar más intensos y prolongados del invierno, la Argentina comienza a transitar un cambio paulatino en las condiciones meteorológicas. Si bien el ambiente seguirá siendo frío durante los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente en gran parte del país, con registros más cercanos a los valores habituales para el mes de julio.

El organismo confirmó además la primera ola de frío de la temporada, un fenómeno que afectó principalmente a la provincia de Buenos Aires y al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde durante varios días consecutivos las temperaturas mínimas y máximas se mantuvieron por debajo de los umbrales establecidos para este tipo de eventos.

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Aunque el episodio comienza a quedar atrás, el invierno continuará haciéndose sentir, especialmente durante las primeras horas de cada jornada, cuando persistirán las heladas en buena parte del territorio nacional.

Heladas y bajas temperaturas al comenzar la semana

Este lunes estará marcado por un nuevo amanecer con temperaturas cercanas a los 0 °C e incluso inferiores en sectores de la región Pampeana, Cuyo y gran parte de la Patagonia.

Las heladas volverán a ser generalizadas y alcanzarán también zonas del norte argentino, donde el aire polar seguirá provocando registros inferiores a los habituales para esta época del año.

En el este de la provincia de Buenos Aires, además, se desarrollará un proceso de ciclogénesis sobre el océano Atlántico. Este sistema de baja presión favorecerá la formación de lluvias aisladas, lloviznas, bancos de niebla y reducción de visibilidad durante las primeras horas del día.

Con el correr de la jornada, las condiciones tenderán a estabilizarse, aunque el cambio estará acompañado por un aumento de la intensidad del viento, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 40 y los 50 kilómetros por hora.

Patagonia bajo alertas por lluvias, nieve y viento

Mientras el centro y norte del país mantendrán condiciones relativamente estables, la Patagonia concentrará los principales fenómenos meteorológicos de la semana.

El avance de un frente frío provocará lluvias persistentes sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de nevadas en sectores cordilleranos. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas por precipitaciones que podrían superar los 15 milímetros acumulados.

A este escenario se sumarán fuertes vientos, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora tanto en el extremo sur continental como en las Islas Malvinas.

Entre el lunes y el martes las precipitaciones comenzarán a extenderse hacia la cordillera de Chubut y posteriormente alcanzarán zonas de Río Negro y Neuquén.

Hacia el martes y miércoles, la inestabilidad también llegará a la meseta patagónica, donde no se descartan lluvias y nevadas incluso en áreas bajas de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Los especialistas explican que esta situación estará favorecida por el ingreso de humedad desde el océano Atlántico y por un río atmosférico proveniente del Pacífico, que potenciará las precipitaciones sobre la región cordillerana.

Cuándo llegará el alivio

La mejora comenzará a sentirse durante la segunda mitad de la semana, cuando un sistema de altas presiones se afiance sobre el centro y norte del país.

Este cambio favorecerá la rotación del viento hacia el sector norte, permitiendo el ingreso de aire más templado y húmedo.

Se esperan jornadas con heladas y ambiente estable en gran parte del país. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Aunque las tardes serán más templadas, las mañanas continuarán con heladas en gran parte del territorio argentino.

Como consecuencia, las temperaturas máximas comenzarán a recuperarse de manera gradual y volverán a ubicarse entre los 18 °C y los 20 °C en buena parte de la región central. En algunas provincias del norte argentino incluso podrían superarse esos valores.

Las mañanas, sin embargo, seguirán siendo frías y todavía podrían registrarse heladas débiles en distintos sectores de la región Pampeana y Cuyo.

Regresan las nieblas y continúa el déficit de lluvias

El incremento de la humedad favorecerá también la formación de nieblas y bancos de niebla durante las primeras horas del día, especialmente sobre el centro y este del país.

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Más allá de las precipitaciones previstas para el extremo sur y la cordillera patagónica, los principales modelos meteorológicos coinciden en que el resto del territorio argentino continuará con un marcado déficit de lluvias.

La combinación de altas presiones, escasa nubosidad y vientos del norte permitirá dejar atrás el episodio más riguroso del invierno, aunque el ambiente seguirá siendo típicamente invernal durante gran parte de julio.

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