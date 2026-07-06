Pronóstico del SMN

El frío comienza a ceder: cómo estará el tiempo durante la semana en Argentina

Tras varios días con temperaturas extremas y la primera ola de frío del invierno confirmada por el Servicio Meteorológico Nacional, el ingreso de aire más templado permitirá una recuperación gradual de las máximas. Persistirán las heladas matinales, mientras que la Patagonia continuará bajo alertas por lluvias, nevadas y fuertes vientos.