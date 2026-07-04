Las bajas temperaturas continuarán marcando el panorama climático este sábado en gran parte del país. Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por frío extremo en numerosas provincias y recomendó reforzar las medidas de prevención, especialmente entre los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Alertas amarilla y naranja por frío extremo: qué zonas están afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el impacto de las bajas temperaturas en numerosas provincias y difundió medidas para reducir los riesgos.
El organismo señaló que el descenso térmico puede generar consecuencias sobre la salud, por lo que instó a evitar exposiciones prolongadas al aire libre y a mantenerse adecuadamente abrigado.
Provincias bajo alerta amarilla
El nivel amarillo de alerta alcanza a sectores de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Chubut.
De acuerdo con el SMN, este nivel indica que las temperaturas extremas pueden provocar un efecto leve o moderado sobre la salud, con mayor impacto en las personas consideradas de riesgo.
Alerta naranja
Además del aviso amarillo, el organismo mantiene una alerta naranja para determinadas zonas de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
En estos sectores, el riesgo es mayor debido a que las bajas temperaturas pueden afectar no solo a personas vulnerables, sino también a individuos sanos cuando la exposición al frío es prolongada.
Recomendaciones para reducir los riesgos
Ante la persistencia del frío extremo, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas:
- Evitar permanecer durante mucho tiempo al aire libre y, si es necesario salir, utilizar varias capas de ropa liviana.
- Mantener el cuerpo en movimiento para favorecer la generación de calor.
- Calefaccionar los ambientes de manera segura.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Beber abundante líquido y no consumir bebidas alcohólicas.
- Consultar con un profesional de la salud o concurrir a un centro médico si aparecen síntomas asociados al frío.
- Mantener actualizado el tratamiento en caso de contar con medicación indicada.
- No fumar en espacios cerrados.
- Prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Cómo se establecen los niveles de alerta
El SMN explicó que las alertas por frío extremo se determinan a partir de la comparación entre las temperaturas pronosticadas y los valores históricos registrados en cada región del país.
Cuando se prevén registros considerablemente inferiores a los habituales para la época y esas condiciones persisten durante varios días, el organismo emite distintos niveles de alerta.
La intensidad y la duración del fenómeno son los factores que determinan si el aviso corresponde a una alerta amarilla, naranja o roja, según el impacto esperado sobre la salud de la población.