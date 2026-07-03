Con -4,1 °C

Ola polar: Venado Tuerto quedó quinta en el ranking de las ciudades más frías de la Argentina

La ola polar volvió a sentirse con fuerza este viernes y ubicó a la ciudad entre las localidades con las temperaturas más bajas de la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la mínima alcanzó los 4,1 grados bajo cero.