La intensa ola polar que atraviesa gran parte del país volvió a sentirse con fuerza este viernes y ubicó a Venado Tuerto entre las diez ciudades con las temperaturas más bajas de la Argentina.
Ola polar: Venado Tuerto quedó quinta en el ranking de las ciudades más frías de la Argentina
La ola polar volvió a sentirse con fuerza este viernes y ubicó a la ciudad entre las localidades con las temperaturas más bajas de la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la mínima alcanzó los 4,1 grados bajo cero.
De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad registró una temperatura mínima de 4,1 grados bajo cero durante las primeras horas de la mañana, posicionándose en el quinto lugar del ranking nacional de localidades más frías.
El registro más bajo del país se dio en Maquinchao (Río Negro), donde a las 6 de la mañana el termómetro marcó 12 grados bajo cero, con una humedad del 100%. Le siguieron Esquel (Chubut), con 5,7 grados bajo cero, y Coronel Suárez (Buenos Aires), con 4,8 grados bajo cero.
La ola polar no da tregua
El listado de las diez ciudades más frías se completó con Azul (4,5 °C bajo cero), Venado Tuerto (4,1 °C bajo cero), Las Flores (3,8 °C bajo cero), Malargüe (3,4 °C bajo cero), Bahía Blanca (3,2 °C bajo cero), Puerto Madryn (3 °C bajo cero) y Laboulaye (2,9 °C bajo cero).
En total, el SMN informó que 27 ciudades del país registraron temperaturas por debajo de los 0 grados durante la mañana de este viernes, en el marco de una ola de frío que continúa afectando a gran parte del territorio nacional.
En la provincia de Santa Fe también se destacaron otros registros bajo cero. Rosario amaneció con 2,6 grados bajo cero, mientras que Sauce Viejo marcó 2,1 grados bajo cero y Sunchales registró 1,2 grados bajo cero, reflejando la intensidad del ingreso de aire polar en la región.
Cómo cuidarse durante los días de frío extremo
Las bajas temperaturas pueden representar un riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Por eso, las autoridades recomiendan tomar una serie de medidas para prevenir complicaciones.
Entre las principales recomendaciones se encuentran vestirse con varias capas de ropa liviana en lugar de una sola prenda gruesa, cubrir la cabeza, el cuello, las manos y los pies, y evitar permanecer al aire libre durante períodos prolongados, sobre todo en las primeras horas de la mañana y durante la noche, cuando se registran las temperaturas más bajas.
También es importante mantener los ambientes calefaccionados, pero con una correcta ventilación para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono. Se aconseja revisar estufas, calefones y calefactores con un gasista matriculado y nunca utilizar hornallas, braseros o parrillas para calefaccionar los ambientes.
Desde el punto de vista de la salud, se recomienda consumir bebidas calientes, mantener una alimentación equilibrada, hidratarse aunque no se sienta sed y evitar cambios bruscos de temperatura. En caso de presentar fiebre, dificultad para respirar, dolor en el pecho o síntomas compatibles con hipotermia, es fundamental consultar de inmediato al sistema de salud.
Además, se recuerda prestar especial atención a las personas que viven solas, en situación de calle o que puedan necesitar asistencia, ya que son quienes enfrentan un mayor riesgo durante este tipo de fenómenos meteorológicos.