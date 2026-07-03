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Escuelas del departamento 9 de Julio recibirán más de $25 millones para obras de infraestructura

Tres establecimientos educativos del departamento 9 de Julio recibieron aportes del programa Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), que permitirán ejecutar obras de infraestructura por más de 25 millones de pesos en Tostado y Fortín Atahualpa.

Nuevas inversiones para mejorar la infraestructura escolar en Tostado y Fortín AtahualpaNuevas inversiones para mejorar la infraestructura escolar en Tostado y Fortín Atahualpa
 12:06
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Tres instituciones educativas del departamento 9 de Julio accederán a importantes obras de infraestructura gracias a nuevos aportes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), una herramienta del Gobierno de la Provincia de Santa Fe destinada a mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos escolares.

La entrega de los fondos contó con la participación del senador departamental Raúl Gramajo, el intendente de Tostado, Andrés Cagliero, y la delegada regional de Educación, Gisela Dagatti, quienes recorrieron las instituciones beneficiadas y dialogaron con directivos sobre las necesidades de cada establecimiento.

Obras para escuelas rurales

En una primera instancia se otorgaron aportes a dos Centros Educativos Radiales (CER) del departamento.

El C.E.R. N.º 457 "Domingo F. Sarmiento", de Tostado, recibió un financiamiento de 9 millones de pesos destinado a la refacción de la cocina-comedor y los sanitarios, obras que permitirán mejorar las condiciones de funcionamiento del establecimiento.

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Por su parte, el C.E.R. N.º 462, de Fortín Atahualpa, fue beneficiado con 7.848.130 pesos, recursos que serán destinados a diferentes trabajos de refacción edilicia para optimizar los espacios destinados a la actividad educativa.

Inversión en la Escuela de la Familia Agrícola

La recorrida continuó en la Escuela de la Familia Agrícola (EFA), donde las autoridades fueron recibidas por su director, profesor Roque Gambatese.

GramajoNuevas inversiones para mejorar la infraestructura escolar en Tostado y Fortín Atahualpa

En esa oportunidad se concretó la entrega de un nuevo aporte FANI por 9.028.000 pesos, que permitirá ejecutar la refacción de los baños y de la galería del establecimiento, dos sectores fundamentales para el funcionamiento diario de la institución.

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Durante la visita también se observaron las mejoras realizadas mediante aportes anteriores, entre ellas la instalación de pantallas solares, una inversión que contribuyó a optimizar la infraestructura y el funcionamiento de la escuela.

Infraestructura para fortalecer la educación

Al finalizar la jornada, el senador Raúl Gramajo destacó la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura escolar como una herramienta para garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje en todo el departamento.

GramajoAportes para escuelas rurales y una EFA impulsan mejoras edilicias en el departamento 9 de Julio

En ese sentido, remarcó que las mejoras edilicias permiten brindar espacios más seguros, cómodos y funcionales para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.

Los nuevos aportes forman parte de la política que impulsa el Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del programa FANI, orientada a fortalecer la infraestructura de los establecimientos educativos mediante intervenciones que respondan a necesidades prioritarias y contribuyan a mejorar la calidad de los espacios donde se desarrolla la educación pública.

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Joaquín Gramajo
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