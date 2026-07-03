Educación

Escuelas del departamento 9 de Julio recibirán más de $25 millones para obras de infraestructura

Tres establecimientos educativos del departamento 9 de Julio recibieron aportes del programa Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), que permitirán ejecutar obras de infraestructura por más de 25 millones de pesos en Tostado y Fortín Atahualpa.