Emergencia hídrica

La Junta Local de Protección Civil coordinó nuevas acciones preventivas en Colonia Mascías

La Junta Local de Protección Civil de Colonia Mascías volvió a reunirse para coordinar nuevas acciones preventivas frente a una eventual emergencia hídrica. Obras de drenaje, instalación de bombas y el refuerzo de insumos sanitarios forman parte del plan diseñado para minimizar el impacto de posibles lluvias intensas.