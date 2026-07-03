Con el objetivo de anticiparse a posibles contingencias climáticas y mejorar la capacidad de respuesta de la comunidad, el presidente comunal de Colonia Mascías y San Joaquín, Oscar Selmi, encabezó la segunda reunión de la Junta Local de Protección Civil, de la que participaron representantes de distintas instituciones vinculadas a la gestión de emergencias.
La Junta Local de Protección Civil coordinó nuevas acciones preventivas en Colonia Mascías
La Junta Local de Protección Civil de Colonia Mascías volvió a reunirse para coordinar nuevas acciones preventivas frente a una eventual emergencia hídrica. Obras de drenaje, instalación de bombas y el refuerzo de insumos sanitarios forman parte del plan diseñado para minimizar el impacto de posibles lluvias intensas.
Durante el encuentro se evaluó el avance de las medidas previstas dentro del plan de contingencia y se definieron nuevas acciones destinadas a reducir los riesgos que podrían generar precipitaciones de gran intensidad.
Obras para mejorar el escurrimiento del agua
Uno de los principales ejes de la reunión estuvo centrado en las obras de infraestructura que ya se encuentran en ejecución para optimizar el drenaje pluvial.
En el barrio Límido se llevan adelante tareas de limpieza y reacondicionamiento de cunetas, además de la construcción de una pequeña defensa en el sector este. Estas intervenciones buscan facilitar el escurrimiento del agua y disminuir el riesgo de anegamientos, protegiendo tanto a las viviendas como a la infraestructura urbana.
Asimismo, se avanzó en la planificación para instalar cuatro bombas de desagüe en puntos estratégicos de Colonia Mascías y San Joaquín, un equipamiento que permitirá responder con mayor rapidez y eficiencia en caso de lluvias extraordinarias.
Preparativos también en el área sanitaria
La planificación no solo contempla aspectos vinculados a la infraestructura. Desde el área de Salud se informó que ya se gestionó la provisión de medicamentos, insumos y elementos esenciales para garantizar una adecuada atención sanitaria frente a cualquier eventualidad.
De esta manera, el plan integral busca asegurar una respuesta coordinada tanto en materia operativa como asistencial.
Trabajo conjunto para fortalecer la prevención
Desde la comuna destacaron que la articulación entre las distintas instituciones resulta fundamental para afrontar posibles emergencias de manera organizada y eficiente.
En ese sentido, adelantaron que las reuniones de la Junta Local de Protección Civil continuarán durante las próximas semanas con el propósito de actualizar los protocolos de actuación, coordinar recursos y profundizar las tareas preventivas.
El objetivo, señalaron, es fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales fenómenos climáticos y brindar mayores condiciones de seguridad a los vecinos de Colonia Mascías y San Joaquín mediante una planificación anticipada y un trabajo coordinado entre todos los actores involucrados.