Departamento San Javier

Ejecutan trabajos de infraestructura para optimizar la circulación en Alejandra

La Comuna de Alejandra avanza con un nuevo frente de obras sobre las avenidas San Martín y Víctor Valdéz. Los trabajos, financiados con aportes provinciales y recursos propios, buscan mejorar la transitabilidad, reforzar la infraestructura vial y acompañar el crecimiento de la localidad.