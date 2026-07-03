La Comuna de Alejandra continúa desarrollando un plan de obras destinado a fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la circulación vehicular en distintos sectores de la localidad. En esta etapa, las tareas se concentran sobre dos de las principales arterias de acceso, con el objetivo de brindar mayor seguridad y mejores condiciones de transitabilidad para vecinos y visitantes.
Ejecutan trabajos de infraestructura para optimizar la circulación en Alejandra
La Comuna de Alejandra avanza con un nuevo frente de obras sobre las avenidas San Martín y Víctor Valdéz. Los trabajos, financiados con aportes provinciales y recursos propios, buscan mejorar la transitabilidad, reforzar la infraestructura vial y acompañar el crecimiento de la localidad.
El presidente comunal, Alejandro Moore, informó que actualmente los trabajos se ejecutan sobre la avenida San Martín, en su tramo sur, y sobre la avenida Víctor Valdéz, en dirección a la Ruta Provincial N.º 1, donde se realizan tareas de movimiento, nivelación y preparación del suelo.
Mejoras para optimizar la circulación
Una vez finalizada la etapa de acondicionamiento, la comuna avanzará con la colocación de ripio, una intervención que permitirá consolidar la calzada y mejorar las condiciones de circulación en dos corredores de gran importancia para la conectividad interna de Alejandra.
Desde el gobierno local señalaron que estas obras facilitarán el acceso a distintos sectores del pueblo, especialmente durante los períodos de lluvias, además de aportar mayor seguridad para quienes transitan diariamente por estas avenidas.
Moore explicó que los trabajos son posibles gracias a una inversión que combina fondos aportados por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe con recursos propios de la comuna, lo que permite sostener el ritmo del plan de infraestructura previsto para este año.
El mandatario destacó que la administración comunal continúa priorizando aquellas intervenciones que generan un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y contribuyen al desarrollo ordenado de la localidad.
El trabajo del personal comunal, un pilar de las obras
El presidente comunal también puso en valor el compromiso de los trabajadores municipales, quienes llevan adelante la totalidad de las tareas con maquinaria y equipos propios de la comuna.
"Seguimos invirtiendo en infraestructura porque entendemos que cada obra representa una mejora en la calidad de vida de los vecinos. Estas intervenciones no solo optimizan la circulación, sino que preparan a Alejandra para seguir creciendo con mejores servicios y una red vial más segura", expresó Moore.
Las obras forman parte del plan integral de infraestructura que impulsa la gestión comunal en distintos barrios, con el propósito de fortalecer la conectividad, garantizar el mantenimiento permanente de la red vial y acompañar el crecimiento urbano mediante inversiones sostenidas en espacios y servicios públicos.