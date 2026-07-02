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Ola polar: el frío extremo pone en alerta a gran parte del país y habrá mínimas de hasta -5 °C

El Servicio Meteorológico Nacional renovó las alertas amarillas y naranjas por temperaturas extremas. Buenos Aires figura entre las provincias más afectadas y el aviso también alcanza a Santa Fe.

El frío continuaría hasta la mitad de la semana que comienza. Crédito: El LitoralEl frío continuaría hasta la mitad de la semana que comienza. Crédito: El Litoral
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este viernes el Sistema de Alerta Temprana por temperaturas extremas por frío, con advertencias que abarcan gran parte del territorio argentino. La provincia de Buenos Aires aparece entre las más comprometidas, mientras que el fenómeno también alcanza a Santa Fe y otras jurisdicciones.

Aunque el ingreso de la masa de aire polar provocará un fuerte descenso térmico y heladas generalizadas, el organismo aclaró que no hay pronóstico de nevadas para el territorio bonaerense.

Buenos Aires, bajo alerta

Según el mapa oficial del SMN, la mayor parte de la provincia de Buenos Aires permanece bajo alerta amarilla, mientras que sectores del centro-este y la costa atlántica fueron elevados a alerta naranja por la intensidad del frío.

Se hará sentir el frío este sábado en la capital santafesina. Crédito: Pablo AguirreSe hará sentir el frío este viernes en la capital santafesina. Crédito: Pablo Aguirre

En varias localidades del interior bonaerense se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 5 grados bajo cero, condiciones que favorecerán la formación de heladas durante las primeras horas de la mañana.

El frío alcanza a gran parte del país

Las alertas también comprenden a Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy, entre otras provincias.

Las zonas bajo alerta amarilla por frío extremo.Las zonas bajo alerta amarilla por frío extremo.

En la Patagonia el escenario es diferente. Si bien continúan registrándose bajas temperaturas, en gran parte de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego los valores se consideran habituales para esta época del año.

Las recomendaciones del SMN

El organismo recomendó utilizar varias capas de ropa, reducir la permanencia al aire libre durante las horas más frías y calefaccionar los ambientes de manera segura, ventilándolos para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

También aconsejó consumir bebidas calientes, mantener una buena hidratación y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, que integran los grupos de mayor riesgo frente a las temperaturas extremas.

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