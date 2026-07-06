Puso en valor su patrimonio

Una jornada histórica permitió redescubrir las raíces masónicas de Zenón Pereyra

La localidad reunió a más de 120 participantes provenientes de distintos puntos del país en una propuesta que combinó historia, arquitectura, identidad y recorridos patrimoniales para revalorizar uno de los aspectos más significativos de su pasado.