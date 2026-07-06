La localidad de Zenón Pereyra fue escenario de la jornada histórica y patrimonial "Zenón Pereyra y sus Raíces Masónicas", una propuesta orientada a rescatar y difundir la historia, la arquitectura y los símbolos que forman parte del legado cultural de la comunidad.
Una jornada histórica permitió redescubrir las raíces masónicas de Zenón Pereyra
La localidad reunió a más de 120 participantes provenientes de distintos puntos del país en una propuesta que combinó historia, arquitectura, identidad y recorridos patrimoniales para revalorizar uno de los aspectos más significativos de su pasado.
La iniciativa fue organizada con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo de Santa Fe, la Comuna de Zenón Pereyra y la Secretaría de Turismo de la Nación, en el marco de acciones destinadas a fortalecer el turismo cultural y patrimonial.
Una jornada para redescubrir la historia local
Durante la jornada, vecinos y visitantes participaron de un programa que incluyó charlas abiertas, actividades institucionales, propuestas culturales y un recorrido por distintos edificios y espacios emblemáticos de la localidad, permitiendo conocer la influencia de la masonería en el desarrollo histórico del pueblo y en parte de su patrimonio arquitectónico.
Uno de los momentos destacados fue la presencia de las máximas autoridades de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de la República Argentina, encabezadas por su Gran Maestro, Pablo Lázaro, y el Pro Gran Maestro, Ramiro Dall'Aglio, quienes acompañaron las actividades junto a representantes de diferentes instituciones.
La convocatoria reunió a más de 120 masones provenientes de distintos puntos del país, quienes participaron de un encuentro enfocado en el intercambio de experiencias y la revalorización de la historia y la identidad vinculadas a la institución.
Patrimonio y turismo cultural
La realización de esta jornada se enmarca en el trabajo que viene desarrollando la localidad para fortalecer su perfil como destino de turismo cultural y patrimonial.
En ese contexto, Zenón Pereyra fue seleccionada entre los ocho pueblos argentinos que representan al país en el programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, una iniciativa internacional que reconoce a las comunidades rurales comprometidas con la preservación de su patrimonio, sus tradiciones y el desarrollo sostenible.
Con este tipo de propuestas, la localidad continúa promoviendo el conocimiento de su historia y la puesta en valor de aquellos elementos que forman parte de su identidad, ofreciendo nuevas alternativas para vecinos y visitantes interesados en descubrir su patrimonio cultural.