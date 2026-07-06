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El tango fue protagonista de una noche histórica en Rafaela por los 20 años de su Orquesta Municipal

Con el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano colmado de público, la Orquesta Municipal de Tango celebró dos décadas de trayectoria con el concierto "Veinte años no es nada", una gala que combinó música, homenajes y reconocimiento a una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad.