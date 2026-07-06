El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano fue escenario de una noche cargada de emoción y música con la celebración del 20.º aniversario de la Orquesta Municipal de Tango de Rafaela. Bajo el título "Veinte años no es nada", el concierto reunió a un gran marco de público que colmó la sala y despidió la velada de pie, con una prolongada ovación.
El tango fue protagonista de una noche histórica en Rafaela por los 20 años de su Orquesta Municipal
Con el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano colmado de público, la Orquesta Municipal de Tango celebró dos décadas de trayectoria con el concierto "Veinte años no es nada", una gala que combinó música, homenajes y reconocimiento a una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad.
Organizada por la Secretaría de Educación y Cultura, la gala propuso un recorrido por grandes clásicos del tango instrumental y rindió un sentido homenaje a Roberto "Polaco" Goyeneche, al cumplirse cien años de su nacimiento. El espectáculo permitió revivir parte del legado de uno de los máximos referentes de la música ciudadana y, al mismo tiempo, celebrar el crecimiento de una formación que se consolidó como un emblema cultural de Rafaela.
A lo largo de la presentación, la Orquesta ofreció un repertorio que reflejó dos décadas de trabajo, formación y compromiso artístico. Cada interpretación puso en evidencia la calidad de los músicos y el camino recorrido desde su creación.
Un concierto cargado de emoción y homenajes
Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con la participación del cantante rosarino Javier Migled, quien interpretó clásicos como Sur, La última curda, Afiches y Garúa. Sus versiones, inspiradas en el estilo del recordado "Polaco" Goyeneche, fueron recibidas con cálidos y sostenidos aplausos por parte del público.
La conducción estuvo a cargo de Gerardo Zanoni, quien aportó contexto histórico a cada obra mediante relatos, anécdotas y referencias sobre compositores, autores e intérpretes. Sus intervenciones enriquecieron la propuesta artística y permitieron al público acercarse a la historia detrás de cada pieza del repertorio.
Un reconocimiento a dos décadas de trayectoria
En uno de los pasajes más emotivos de la velada, integrantes del Concejo Municipal de Rafaela entregaron una placa mediante la cual se declaró de interés el 20.º aniversario de la Orquesta Municipal de Tango, en reconocimiento a su aporte permanente a la preservación, difusión y promoción del tango en la ciudad. Del acto también participó la secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio.
La distinción puso en valor el trabajo sostenido que la formación viene realizando desde su creación, convirtiéndose en una referencia artística para Rafaela y la región.
Veinte años llevando el tango por todo el país
Creada en 2006, la Orquesta Municipal de Tango ha construido una destacada trayectoria con presentaciones en numerosas ciudades de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. A lo largo de estos años participó de escenarios emblemáticos como los festivales de La Falda y Cosquín, además de actuar en Zárate y Tecnópolis, entre otros espacios culturales.
Su recorrido también incluyó actuaciones junto a reconocidas figuras del género y de la música popular argentina, entre ellas Adriana Varela, Javier Calamaro, Osvaldo Piro, Franco Luciani, Pablo Agri y Noelia Moncada.
Más allá de los escenarios y los reconocimientos, estas dos décadas reflejan un proyecto artístico que logró consolidarse como una de las expresiones culturales más importantes de Rafaela. Con cientos de presentaciones, miles de horas de ensayo y una identidad construida sobre la pasión por el tango, la Orquesta Municipal continúa escribiendo una historia que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad.