La ola polar continúa provocando registros térmicos muy bajos en distintos puntos de la Argentina. De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre las 7:00 y las 8:00 se registraron al menos 21 ciudades con temperaturas por debajo de los 0°C.
Qué ciudad santafesina entró al ranking de las más frías del país este lunes
El ingreso de aire frío extremo afectó a gran parte del país y dejó mínimas negativas en más de 20 localidades. Rosario volvió a figurar entre las ciudades más frías del ranking del SMN.
En ese período, Maquinchao, en Río Negro, encabezó el ranking con -8,3°C y una humedad del 82%. En segundo lugar se ubicó Malargüe, Mendoza, con -7,6°C y una sensación térmica de -10,5°C. El tercer puesto fue para Esquel, Chubut, con -7,1°C y una humedad del 95%.
Rosario entre las ciudades más frías
Dentro del listado de las temperaturas más bajas, Rosario, en la provincia de Santa Fe, volvió a aparecer entre las localidades afectadas por el frío extremo.
La ciudad registró -3,3°C, con una humedad del 95%, ubicándose dentro del top diez del ranking nacional elaborado por el SMN en la franja horaria analizada.
Otras localidades con temperaturas bajo cero
El relevamiento oficial también incluyó registros en distintas provincias del país, tanto entre las 6:00 y las 7:00 como entre las 7:00 y las 8:00.
Entre las ciudades con temperaturas negativas se destacaron:
- Viedma, Río Negro: -3,2°C
- Santa Rosa, La Pampa: -2,6°C
- Junín, Buenos Aires: -2,7°C
- Bahía Blanca, Buenos Aires: -1,8°C
- Venado Tuerto, Santa Fe: -2°C
- Córdoba capital: -2°C
- Mendoza capital: -1,2°C
- Neuquén capital: -0,6°C
- San Salvador de Jujuy, Jujuy: -0,5°C
- San Rafael, Mendoza: -0,3°C
Persistencia del frío en gran parte del país
El ingreso de aire polar mantiene condiciones de frío intenso en gran parte del territorio nacional, con heladas en distintas regiones y temperaturas que continúan por debajo de los valores habituales para la época.
El SMN advierte que este escenario se mantiene estable durante las primeras horas del día, con mayor impacto en zonas del centro y sur del país.