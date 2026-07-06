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Qué ciudad santafesina entró al ranking de las más frías del país este lunes

El ingreso de aire frío extremo afectó a gran parte del país y dejó mínimas negativas en más de 20 localidades. Rosario volvió a figurar entre las ciudades más frías del ranking del SMN.

Rosario entre las ciudades más frías del país por la ola polar. Crédito: Guillermo Di Salvatore.Rosario entre las ciudades más frías del país por la ola polar. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
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La ola polar continúa provocando registros térmicos muy bajos en distintos puntos de la Argentina. De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre las 7:00 y las 8:00 se registraron al menos 21 ciudades con temperaturas por debajo de los 0°C.

En ese período, Maquinchao, en Río Negro, encabezó el ranking con -8,3°C y una humedad del 82%. En segundo lugar se ubicó Malargüe, Mendoza, con -7,6°C y una sensación térmica de -10,5°C. El tercer puesto fue para Esquel, Chubut, con -7,1°C y una humedad del 95%.

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Rosario entre las ciudades más frías

Dentro del listado de las temperaturas más bajas, Rosario, en la provincia de Santa Fe, volvió a aparecer entre las localidades afectadas por el frío extremo.

La ciudad registró -3,3°C, con una humedad del 95%, ubicándose dentro del top diez del ranking nacional elaborado por el SMN en la franja horaria analizada.

Conocé el ranking de las temperaturas más bajas de hoy.Conocé el ranking de las temperaturas más bajas de hoy.

Otras localidades con temperaturas bajo cero

El relevamiento oficial también incluyó registros en distintas provincias del país, tanto entre las 6:00 y las 7:00 como entre las 7:00 y las 8:00.

Entre las ciudades con temperaturas negativas se destacaron:

  • Viedma, Río Negro: -3,2°C
  • Santa Rosa, La Pampa: -2,6°C
  • Junín, Buenos Aires: -2,7°C
  • Bahía Blanca, Buenos Aires: -1,8°C
  • Venado Tuerto, Santa Fe: -2°C
  • Córdoba capital: -2°C
  • Mendoza capital: -1,2°C
  • Neuquén capital: -0,6°C
  • San Salvador de Jujuy, Jujuy: -0,5°C
  • San Rafael, Mendoza: -0,3°C

Persistencia del frío en gran parte del país

El ingreso de aire polar mantiene condiciones de frío intenso en gran parte del territorio nacional, con heladas en distintas regiones y temperaturas que continúan por debajo de los valores habituales para la época.

El SMN advierte que este escenario se mantiene estable durante las primeras horas del día, con mayor impacto en zonas del centro y sur del país.

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