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El Concejo de Avellaneda aprobó una ordenanza que prohíbe "trapitos" y limpiavidrios

El Concejo reguló las actividades informales en la vía pública. Multas en inclusión social y laboral.

El Concejo Municipal sancionó una ordenanza para regular actividades informales en la calleEl Concejo Municipal sancionó una ordenanza para regular actividades informales en la calle
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El Concejo Municipal de Avellaneda aprobó una nueva ordenanza destinada a regular las actividades informales que se desarrollan en la vía pública, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y garantizar una circulación más ordenada en la ciudad.

La normativa prohíbe la limpieza de parabrisas en semáforos e intersecciones, así como la actividad de los denominados «trapitos», «cuidacoches» y «lavacoches», además de cualquier otra práctica que implique riesgos para el tránsito o genere obstrucciones en la calzada.

La foto es de 2019. Un joven lava un coche en una cuadra de esta capital. Ahora, esta actividad está prohibida.El Concejo Municipal sancionó una ordenanza para regular actividades informales en la calle

Según establece la ordenanza, no podrán realizarse actividades sobre la vía pública que afecten la circulación vehicular o peatonal, o que impliquen requerimientos económicos a conductores o transeúntes, salvo que cuenten con la correspondiente autorización municipal.

Controles y sanciones

La Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana será la autoridad de aplicación de la norma.

Controles. Esta camioneta estaba apostada frente a la Terminal de Ómnibus santafesina. Mauricio Garín.El Concejo Municipal sancionó una ordenanza para regular actividades informales en la calle

Ante incumplimientos, podrá disponerse el cese inmediato de la actividad, el retiro de las personas del lugar, la retención preventiva de los elementos utilizados y la aplicación de multas.

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Asimismo, en casos de reincidencia o cuando exista resistencia a las medidas adoptadas, la Municipalidad podrá requerir la intervención de las fuerzas de seguridad.

Programas de inclusión

La ordenanza también contempla un enfoque social. En ese sentido, instruye al Departamento Ejecutivo a implementar programas voluntarios de capacitación, formación laboral e inclusión social destinados a las personas alcanzadas por la medida, priorizando a quienes acrediten residencia permanente en Avellaneda.

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Además, se realizarán campañas de concientización para informar a la comunidad sobre el alcance de la nueva normativa y los canales habilitados para efectuar denuncias.

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