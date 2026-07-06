La Dirección Provincial de Vialidad pondrá en marcha un nuevo plan de reparación de rutas provinciales en el norte santafesino, con intervenciones previstas en corredores estratégicos de los departamentos Vera, General Obligado, San Cristóbal y 9 de Julio.
Avanzan las reparaciones de rutas provinciales en Vera, General Obligado, San Cristóbal y 9 de Julio
Las intervenciones abarcarán corredores de los departamentos Vera, General Obligado, San Cristóbal y 9 de Julio. Las obras incluirán bacheo profundo, reparaciones superficiales y corrección de deformaciones en los sectores con mayor deterioro, con inicio previsto para la segunda quincena de julio.
Las tareas estarán a cargo de dos empresas contratistas que trabajarán de manera simultánea sobre distintos tramos de la red vial, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en sectores que presentan un importante nivel de deterioro debido al intenso tránsito y al desgaste del pavimento.
Cómo serán las intervenciones
El programa contempla diferentes tipos de trabajos según el estado de cada tramo.
Entre las tareas previstas se encuentran el bacheo profundo, destinado a los sectores donde el daño alcanza las capas estructurales del pavimento; el bacheo superficial, que consiste en la reparación de la carpeta asfáltica cuando la base se encuentra en buenas condiciones; y el borrado de huellas, una técnica utilizada para corregir deformaciones generadas por el tránsito pesado.
Desde la Dirección Provincial de Vialidad indicaron que cada contrato contará con dos frentes de trabajo simultáneos, lo que permitirá avanzar en distintos puntos de manera paralela y optimizar los tiempos de ejecución.
La selección de los tramos a intervenir se realizó considerando el estado de conservación de la calzada y el volumen de tránsito que registra cada corredor.
Los corredores que serán intervenidos
El primero de los contratos fue adjudicado a la empresa Savyc S.A. y comprende obras en jurisdicción de las zonas de Vialidad de Vera y Reconquista. Los trabajos se desarrollarán sobre la Ruta Provincial Nº 3, entre Vera y la Ruta Provincial Nº 40; la Ruta Provincial Nº 40, hasta El Arazá; la Ruta Provincial Nº 31, entre la Ruta Nacional Nº 11 y Tres Bocas; y la Ruta Provincial Nº 1, entre Romang y Reconquista.
El segundo contrato, ejecutado por Inar Vial S.A., abarcará rutas de las zonas de Vialidad de San Cristóbal y Tostado. En este caso, las intervenciones alcanzarán la Ruta Provincial Nº 2, entre Logroño y Tostado; la Ruta Provincial Nº 61, entre Elisa y Soledad; la Ruta Provincial Nº 4, entre San Cristóbal y Elisa; y la Ruta Provincial Nº 39, entre San Cristóbal y Arrufó.
Según lo previsto, las obras comenzarán entre mediados y fines de julio.
Un programa de mantenimiento de la red vial
Estos trabajos forman parte de un plan de mantenimiento de la red vial provincial que se viene desarrollando en distintos puntos de Santa Fe.
De acuerdo con la información oficial, durante 2024 se ejecutaron ocho grupos de reparación sobre diferentes corredores pavimentados, mientras que en 2025 se sumaron otros cuatro frentes de obra.
A ellos se incorporan ahora nuevos contratos destinados a continuar con las tareas de conservación y recuperación de las rutas provinciales, buscando mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad para quienes circulan por estos corredores.