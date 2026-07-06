Norte santafesino

Avanzan las reparaciones de rutas provinciales en Vera, General Obligado, San Cristóbal y 9 de Julio

Las intervenciones abarcarán corredores de los departamentos Vera, General Obligado, San Cristóbal y 9 de Julio. Las obras incluirán bacheo profundo, reparaciones superficiales y corrección de deformaciones en los sectores con mayor deterioro, con inicio previsto para la segunda quincena de julio.