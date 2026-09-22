La búsqueda que durante buena parte del martes mantuvo en vilo a familiares y allegados de Fernando Holzinger terminó con una noticia que, por momentos, parecía difícil de imaginar: el mecánico santafesino, de 47 años, fue encontrado con vida.
Encontraron con vida al mecánico Holzinger; apareció caminando por la ruta entre Candioti y Nelson
Fin de la angustia. Fernando Holzinger (47) era buscado desde el lunes. Su hermano logró localizarlo en el tramo de la Ruta Nacional 11 comprendido entre Candioti y Nelson. Fue trasladado al Hospital Protomédico, donde permanece estable y bajo evaluación médica.
Estaba caminando por la Ruta Nacional 11, en el tramo comprendido entre Candioti y Nelson. Se encontraba desorientado y presentaba signos compatibles con hipotermia. Su hermano fue quien logró localizarlo y, a partir de allí, se activó el operativo para trasladarlo y brindarle asistencia médica.
Holzinger terminó en el Hospital Protomédico Manuel Rodríguez, de Recreo. A las 21.34, desde la Policía se confirmó que el hombre permanecía en ese centro asistencial, donde era atendido por profesionales y se encontraba estable.
La aparición cerró, al menos por ahora, las horas más angustiosas de una búsqueda que había comenzado después de que se perdiera todo contacto con él.
Antes había aparecido una pieza de ese rompecabezas: el automóvil que Holzinger tenía en su poder por razones vinculadas con su trabajo como mecánico fue encontrado abandonado en Candioti. Ese hallazgo había abierto más preguntas que respuestas. El vehículo estaba, pero su conductor no.
Un automóvil en Candioti
La investigación había comenzado después de que se denunciara la desaparición. Según los datos incorporados al procedimiento, Holzinger había salido de la ciudad de Santa Fe a bordo de un automóvil que había retirado de un cliente para realizar tareas mecánicas.
El rodado fue localizado posteriormente en Gobernador Candioti. La aparición del vehículo llevó a los investigadores a intentar reconstruir qué recorrido había realizado y, fundamentalmente, qué había ocurrido con el hombre desde el momento en que había sido visto por última vez.
Durante varias horas, la incógnita quedó instalada sobre el territorio. Finalmente, el dato que todos esperaban llegó por otra vía: Holzinger estaba en el Protomédico.
El parte policial consignó que desde la zona en turno habían recibido información acerca de que el hombre se encontraba en el hospital. La consulta al nosocomio permitió confirmar la noticia.
"Se encuentra estable"
La familia, por su parte, transmitió alivio después de las horas de incertidumbre. Holzinger había sido hallado caminando, desorientado y en condiciones que hicieron necesaria su evaluación médica. Los profesionales determinarán ahora si debe permanecer internado.
La investigación quedó bajo intervención de la Policía de Investigaciones, que deberá continuar reconstruyendo las circunstancias que rodearon la desaparición y los movimientos posteriores del hombre.
Por ahora, el dato fundamental es otro: Fernando Holzinger está vivo. La búsqueda que comenzó con un hombre ausente y un automóvil abandonado terminó encontrando al mecánico caminando por la ruta.
Y con él apareció también la noticia que su familia esperaba desde hacía horas.