Alivio para su familia

Encontraron con vida al mecánico Holzinger; apareció caminando por la ruta entre Candioti y Nelson

Fin de la angustia. Fernando Holzinger (47) era buscado desde el lunes. Su hermano logró localizarlo en el tramo de la Ruta Nacional 11 comprendido entre Candioti y Nelson. Fue trasladado al Hospital Protomédico, donde permanece estable y bajo evaluación médica.