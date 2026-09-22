La aparición de un automóvil en la localidad de Gobernador Candioti abrió este martes una nueva línea dentro de la búsqueda de un mecánico santafesino de 47 años, cuyo paradero se desconoce desde las últimas horas del lunes.
Buscan a un mecánico desaparecido en Santa Fe: hallaron el auto que tenía para reparar
Fernando José Holzinger, de 47 años, fue visto por última vez el lunes y desde entonces nada se sabe sobre su paradero. El automóvil que había retirado de un cliente fue encontrado este martes en la localidad de Candioti. La Policía y la Fiscalía intentan reconstruir los movimientos del vehículo y establecer qué ocurrió con el hombre.
Se trata de Fernando José Holzinger, quien fue visto por última vez en la ciudad de Santa Fe. El hombre había salido a bordo de un vehículo que se encontraba en su poder para realizar tareas vinculadas con su actividad laboral. El automóvil pertenece a un cliente y fue localizado posteriormente en Candioti.
El hallazgo del rodado no permitió, hasta el momento, establecer dónde se encuentra Holzinger. Por ese motivo, los investigadores mantienen activo el operativo para dar con él.
Hallazgo en Candioti
Holzinger es mecánico y, según los datos incorporados al expediente, había retirado el automóvil de un cliente. Desde entonces, la investigación procura reconstruir sus últimos movimientos y establecer qué ocurrió entre el momento en que se retiró y la aparición del vehículo.
El rodado fue encontrado este martes en la zona de Candioti. Su localización representa un dato de importancia para los investigadores, que ahora deberán determinar cómo llegó hasta allí y si existen elementos que permitan reconstruir el recorrido realizado por el hombre.
Mientras tanto, la búsqueda continúa sin que se conozca el paradero de Holzinger.
La investigación se encuentra a cargo de la Comisaría 7ª de la Unidad Regional I, con intervención de la Fiscalía Regional I, bajo la conducción del fiscal Marchi.
Las características del hombre buscado
Holzinger es oriundo de Santa Fe. Tiene 47 años, tez blanca, ojos color miel y contextura delgada. Mide aproximadamente 1,73 metros y tiene cabello castaño oscuro con canas.
Entre sus características particulares se destaca un tatuaje de diseño tribal sin terminar en el brazo izquierdo.
Al momento de ser visto por última vez llevaba pantalón negro, camiseta térmica negra, camisa tipo leñadora de colores marrón y negro, gorro tejido de lana marrón y zapatillas náuticas claras.
La investigación permanece abierta y cualquier información que pueda contribuir a establecer su ubicación puede ser comunicada al 911 o a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe.