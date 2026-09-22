Misterio

Buscan a un mecánico desaparecido en Santa Fe: hallaron el auto que tenía para reparar

Fernando José Holzinger, de 47 años, fue visto por última vez el lunes y desde entonces nada se sabe sobre su paradero. El automóvil que había retirado de un cliente fue encontrado este martes en la localidad de Candioti. La Policía y la Fiscalía intentan reconstruir los movimientos del vehículo y establecer qué ocurrió con el hombre.