Cuatro allanamientos, tres personas aprehendidas y un conjunto de elementos que ahora forman parte de una investigación por presunto microtráfico. Ese fue el saldo de un operativo desplegado durante la mañana en el barrio Las Vegas, de Santo Tomé, donde los investigadores buscan avanzar sobre una denuncia que había comenzado con una supuesta deuda por drogas y derivó en amenazas y el robo de algunos objetos.
Cuatro allanamientos y tres aprehendidos por una investigación de microtráfico en Santo Tomé
Un operativo desplegado en el barrio Las Vegas permitió secuestrar 22 envoltorios con cocaína, casi 200 mil pesos, municiones, una garrafa y un teléfono celular. La investigación se inició a partir de una denuncia por una presunta deuda relacionada con la compra de drogas que habría derivado en amenazas contra un hombre y su hijo.
La intervención se desarrolló entre las 7 y las 10, con participación de efectivos de la Policía de Santa Fe, el CGI y el GOE. Las medidas habían sido autorizadas judicialmente a partir de las primeras averiguaciones realizadas en torno al caso.
Una deuda por drogas
La denuncia que dio origen a la pesquisa fue realizada por un hombre de 32 años. Según relató, su hijo habría contraído una deuda vinculada con la compra de estupefacientes. El reclamo por ese supuesto compromiso económico no habría quedado limitado a una discusión: tanto el joven como su padre habrían recibido amenazas.
En ese contexto, siempre de acuerdo con la denuncia que dio impulso a la investigación, también habrían desaparecido un teléfono celular y una garrafa, elementos que estarían relacionados con el conflicto originado por la presunta deuda.
Con esos antecedentes, la investigación avanzó hasta desembocar en cuatro procedimientos simultáneos en distintos puntos del barrio Las Vegas. Los agentes llegaron a domicilios situados en Monasterio al 3500, Huergo al 3400 y otros dos inmuebles ubicados sobre Agustín Delgado al 3400.
El resultado de los procedimientos comenzó a delinear un escenario más amplio que el planteado inicialmente por la denuncia.
Cocaína, dinero y lista de deudores
En el transcurso de los allanamientos fueron secuestradas municiones, una garrafa y un teléfono celular. Pero uno de los procedimientos aportó elementos considerados de particular interés para la investigación.
Dentro de una de las viviendas fueron encontrados 22 envoltorios que contenían una sustancia que, sometida a la prueba correspondiente, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.
En el mismo domicilio se hallaron además 198.400 pesos en efectivo y un listado manuscrito con nombres de personas que, de acuerdo con la hipótesis investigativa, podrían mantener algún tipo de deuda.
Los tres hombres encontrados durante los operativos quedaron aprehendidos por disposición del fiscal José Ignacio Suasnabar. La causa quedó provisoriamente encuadrada en la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239 y contempla, entre otras figuras, la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, amenazas calificadas y daño.
Los aprehendidos fueron trasladados para la revisión médica de rigor y posteriormente quedaron alojados a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación destinada a determinar el alcance de las actividades que se les atribuyen.