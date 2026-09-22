Narcos barriales

Cuatro allanamientos y tres aprehendidos por una investigación de microtráfico en Santo Tomé

Un operativo desplegado en el barrio Las Vegas permitió secuestrar 22 envoltorios con cocaína, casi 200 mil pesos, municiones, una garrafa y un teléfono celular. La investigación se inició a partir de una denuncia por una presunta deuda relacionada con la compra de drogas que habría derivado en amenazas contra un hombre y su hijo.