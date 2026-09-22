Continuará en prisión preventiva un hombre de 34 años, cuyas iniciales son FEB, a quien se investiga como coautor de una tentativa de homicidio cometida en Ceres (departamento San Cristóbal). Al imputado también se le endilgaron amedrentamientos en perjuicio de otras víctimas.
Seguirá en prisión preventiva un hombre investigado por una tentativa de homicidio en Ceres
La medida fue dispuesta por la jueza Cecilia Álamo, a pedido del fiscal Emiliano Odriozola. El hombre, de 34 años, está acusado como coautor de un ataque con armas blancas ocurrido en noviembre del año pasado y también se le atribuyen otros hechos cometidos en Ceres.
La decisión de que el hombre investigado siga en preventiva fue tomada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, a raíz del pedido formulado por el fiscal Emiliano Odriozola en el marco de una audiencia de revisión de medidas cautelares que se desarrolló en los tribunales de San Cristóbal.
Odriozola explicó que “el abogado defensor solicitó la libertad bajo medidas alternativas del imputado, ante lo cual nos opusimos y pedimos la prórroga de la preventiva por todo el tiempo que dure el proceso penal”.
El fiscal remarcó que “argumentamos que siguen latentes los peligros procesales, ya que el imputado es reincidente y la pena en expectativa es de efectivo cumplimiento”. Agregó que “además, la jueza consideró que la ausencia de arraigo y la violencia ejercida por el uso de armas son circunstancias suficientes para acreditar la peligrosidad procesal”.
“La magistrada avaló nuestra postura y rechazó las medidas alternativas propuestas por la Defensa”, valoró el funcionario del MPA.
Tentativa de homicidio
Odriozola señaló que “junto con otro hombre que está imputado como coautor y transita el proceso judicial en prisión preventiva, el investigado de iniciales FEB llevó a cabo su accionar delictivo el lunes 24 de noviembre del año pasado”.
El fiscal afirmó que “aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, los imputados se dirigieron en una misma moto a una vivienda ubicada en calle Catamarca al 400, donde vivía un hombre al que pretendían matar con armas blancas que ambos portaban”.
Odriozola relató que “el compañero del hombre de iniciales FEB agredió primero a la víctima y, aunque no logró lesionarlo, su accionar hizo que el hombre atacado quede vulnerable y desprotegido”, y subrayó que “el imputado de 34 años aprovechó esa situación para apuñalarlo y provocarle heridas de consideración en distintas partes de su cuerpo”.
Según planteó,“los imputados no pudieron lograr su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad, ya que la víctima recibió la atención médica necesaria para sobrevivir”.
Otros hechos
El representante del MPA manifestó en la audiencia que “al hombre para el que se dispuso la continuidad de la prisión preventiva a su vez se le atribuyeron otros hechos ilícitos cometidos el año pasado en Ceres”.
El fiscal precisó que “en una oportunidad, el imputado ingresó sin permiso a una vivienda de calle Jorge Bauler al 100, mientras llevaba consigo una pistola marca Bersa calibre 380 cargada”, y aseveró que “carecía de la autorización legal correspondiente para portar el arma”. En tanto, resaltó que “con esa pistola golpeó e hirió a un hombre que vive allí”.
Finalmente, Odriozola planteó que “en otra ocasión, el investigado amenazó verbalmente a una mujer que estaba en las inmediaciones de la intersección de las avenidas Mitre e Hipólito Yrigoyen”.
Calificación legal
Al hombre de 34 años se lo investiga por la coautoría de una tentativa de homicidio y la autoría de lesiones leves dolosas, amenazas calificadas, portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal agravada (por tener antecedentes penales), amenazas simples y violación de domicilio.