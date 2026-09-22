Judiciales

Seguirá en prisión preventiva un hombre investigado por una tentativa de homicidio en Ceres

La medida fue dispuesta por la jueza Cecilia Álamo, a pedido del fiscal Emiliano Odriozola. El hombre, de 34 años, está acusado como coautor de un ataque con armas blancas ocurrido en noviembre del año pasado y también se le atribuyen otros hechos cometidos en Ceres.