En Fortín Olmos

Trabajos de mantenimiento en la Ruta 40: repararán los puentes sobre el arroyo Golondrina

La Dirección Provincial de Vialidad anunció trabajos de mantenimiento y reparación en los puentes ubicados sobre el arroyo Golondrina, en jurisdicción de Fortín Olmos. Las tareas se extenderán durante unos dos meses y podrían incluir cortes temporales de tránsito. Además, avanzan trabajos de limpieza de canales troncales en distintos sectores de la región.