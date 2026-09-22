La Dirección Provincial de Vialidad anunció el inicio de trabajos de mantenimiento y reparación en los puentes ubicados sobre el arroyo Golondrina, en jurisdicción de Fortín Olmos, sobre la Ruta Provincial N° 40.
Trabajos de mantenimiento en la Ruta 40: repararán los puentes sobre el arroyo Golondrina
La Dirección Provincial de Vialidad anunció trabajos de mantenimiento y reparación en los puentes ubicados sobre el arroyo Golondrina, en jurisdicción de Fortín Olmos. Las tareas se extenderán durante unos dos meses y podrían incluir cortes temporales de tránsito. Además, avanzan trabajos de limpieza de canales troncales en distintos sectores de la región.
De acuerdo con la información difundida por el organismo, las tareas comenzarán en los próximos días y tendrán un plazo estimado de ejecución de dos meses. Durante ese período, quienes transiten por este sector deberán circular con precaución y atender a las indicaciones que se dispongan en función del avance de las obras.
Habrá restricciones y cortes temporales
Uno de los principales aspectos vinculados a la intervención será la circulación vehicular. Vialidad Provincial indicó que, durante buena parte de los trabajos, se procurará mantener habilitado el tránsito sobre la ruta. Sin embargo, en determinadas jornadas será necesario disponer cortes totales durante algunas horas para permitir la ejecución de las tareas.
Las interrupciones serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales, por lo que se recomienda a quienes tengan previsto utilizar la Ruta Provincial 40 consultar previamente el estado de la circulación.
La obra tendrá incidencia especialmente sobre quienes utilizan este corredor para trasladarse entre las localidades de la zona, así como sobre el movimiento relacionado con las actividades productivas y comerciales de la región.
Mantenimiento también sobre la Ruta 40S
En paralelo, Vialidad Provincial informó sobre la ejecución de trabajos de intervención y mantenimiento en la Ruta Provincial 40S, en el tramo comprendido entre Fortín Charrúa y Fortín Olmos.
Las tareas apuntan a mejorar las condiciones de circulación en este sector de la red vial provincial, que registra movimiento de vehículos asociado tanto a las comunidades rurales como a las actividades productivas.
Ante la presencia de maquinaria y personal trabajando sobre las rutas, se solicita a los conductores extremar las precauciones, reducir la velocidad y respetar las indicaciones correspondientes en los sectores intervenidos.
Limpieza de canales para favorecer el escurrimiento
A las tareas sobre la infraestructura vial se suman trabajos de limpieza y mantenimiento de canales troncales en distintos puntos de la región.
Entre las intervenciones observadas se encuentra la limpieza de un canal proveniente de la laguna La Loca, una obra que apunta a favorecer el escurrimiento de los excedentes hídricos y mejorar la capacidad de conducción del sistema.
Los trabajos son seguidos con atención por los productores de la zona, debido a la importancia que tiene el funcionamiento de la red de drenaje para el manejo de los excedentes de agua en los sectores rurales.
En este contexto, las condiciones climáticas de las últimas jornadas también contribuyeron a una evolución favorable de la situación hídrica en distintos sectores, aunque el mantenimiento de los canales resulta clave para sostener la capacidad de escurrimiento ante eventuales nuevos períodos de lluvias.
Durante las próximas semanas, por lo tanto, quienes circulen por las rutas de acceso a Fortín Olmos deberán prestar especial atención a las zonas de obra y a las eventuales modificaciones en la circulación, que serán informadas de acuerdo con el avance de los trabajos.