Matilde vivió días de celebración y encuentro con motivo de los 136 años de la localidad, una fecha que convocó a vecinos, instituciones y autoridades para rendir homenaje a la historia del pueblo y reafirmar aquellas tradiciones que forman parte de su identidad.
Matilde celebró sus 136 años con un homenaje a su historia y un multitudinario concurso de asado a la estaca
La localidad festejó su 136 aniversario con una serie de actividades que combinaron memoria, reconocimientos y tradiciones. El acto protocolar reunió a autoridades, instituciones y vecinos, mientras que el III Concurso de Asado a la Estaca y el Concurso del Mate aportaron el color de las costumbres que forman parte de la identidad del pueblo.
Las actividades combinaron el reconocimiento al pasado con propuestas vinculadas a las costumbres más arraigadas de la comunidad.
El acto protocolar por el aniversario permitió recuperar la memoria colectiva y destacar el aporte de generaciones de vecinos que, a través del trabajo y el compromiso cotidiano, contribuyeron al crecimiento de la localidad. Al mismo tiempo, el III Concurso de Asado a la Estaca y el Concurso del Mate aportaron el clima festivo de una celebración atravesada por la gastronomía, el encuentro y las tradiciones criollas.
Un aniversario para recordar el camino recorrido
El acto central por los 136 años reunió a representantes de instituciones, entidades locales y vecinos que compartieron una jornada destinada a poner en valor la historia de Matilde.
La conmemoración permitió volver la mirada hacia los orígenes del pueblo y reconocer a quienes tuvieron un papel destacado en distintas etapas de su desarrollo. Los aniversarios representan, además, una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia y transmitir a las nuevas generaciones las raíces sobre las que se construyó la comunidad.
A lo largo de más de un siglo, Matilde fue consolidando una identidad propia, ligada al esfuerzo de sus habitantes, al trabajo de sus instituciones y a la capacidad de mantener vivos valores y costumbres que forman parte de la vida cotidiana.
El asado a la estaca, una tradición que convoca
Como parte de los festejos, uno de los momentos más convocantes fue el III Concurso de Asado a la Estaca, una propuesta que volvió a reunir a vecinos y visitantes alrededor de una tradición profundamente arraigada en la región.
La competencia tuvo como ganadores a Jorge Bertossi, Luciano Fun y Mariano Ferrero, quienes se quedaron con el primer puesto. El segundo lugar fue para Eduardo Benítez y Rubén Petroselli, mientras que el tercer puesto correspondió a Oscar Gómez y Diego Zuiani.
Más allá del resultado, el concurso se transformó nuevamente en un espacio de encuentro donde el fuego, las técnicas de cocción y la gastronomía regional fueron protagonistas de una jornada compartida.
También se reconoció el trabajo y la creatividad de los participantes. El premio al Mejor Stand quedó en manos de Ezequiel Ripani y Tomás Ripani, mientras que la distinción a la Mejor Vestimenta fue para José Escudero, Daniel Carlini y Braian Muñoz.
El valor de las costumbres y la vida comunitaria
Los festejos incluyeron además el Concurso del Mate, otra propuesta destinada a revalorizar una de las tradiciones más representativas de la vida cotidiana argentina.
El mate, al igual que el asado, aparece como un símbolo de encuentro y de construcción de vínculos. Por eso, estas actividades trascendieron el aspecto recreativo para convertirse en una expresión de la identidad local y de la importancia que la comunidad otorga a sus costumbres.