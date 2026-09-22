Departamento Las Colonias

Matilde celebró sus 136 años con un homenaje a su historia y un multitudinario concurso de asado a la estaca

La localidad festejó su 136 aniversario con una serie de actividades que combinaron memoria, reconocimientos y tradiciones. El acto protocolar reunió a autoridades, instituciones y vecinos, mientras que el III Concurso de Asado a la Estaca y el Concurso del Mate aportaron el color de las costumbres que forman parte de la identidad del pueblo.