Con más de 4 kilómetros

Avanza la ampliación de la red de agua potable en Santa Rosa de Calchines

La obra de refacción y ampliación del sistema de provisión de agua potable registra un 70% de avance. Ya se ejecutaron 4.105 metros de red y 370 conexiones domiciliarias, mientras se completa un sistema independiente que permitirá incorporar al servicio a unas 400 familias de cuatro barrios del sur de la localidad.