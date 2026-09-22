La obra de refacción y ampliación del sistema de provisión de agua potable de Santa Rosa de Calchines, en el departamento Garay, ingresó en su etapa de terminación y alcanzó un 70% de avance.
Avanza la ampliación de la red de agua potable en Santa Rosa de Calchines
La obra de refacción y ampliación del sistema de provisión de agua potable registra un 70% de avance. Ya se ejecutaron 4.105 metros de red y 370 conexiones domiciliarias, mientras se completa un sistema independiente que permitirá incorporar al servicio a unas 400 familias de cuatro barrios del sur de la localidad.
El proyecto contempla la incorporación de nuevas familias al servicio, la ampliación de la infraestructura existente y la puesta en funcionamiento de un sistema independiente para los sectores ubicados al sur del ejido urbano.
Hasta el momento, se ejecutaron 4.105 metros de red de distribución y 370 conexiones domiciliarias, mientras continúan los trabajos vinculados con las nuevas instalaciones de captación, tratamiento y almacenamiento.
Una nueva red para los barrios del sur
El nuevo sistema permitirá brindar cobertura a los barrios J.M. de Rosas, M.M. de Güemes, Tupac Amaru y 70 Lotes, donde unas 400 familias podrán incorporarse al servicio de agua potable.
La infraestructura contará con fuentes propias de captación subterránea, un sistema de tratamiento, almacenamiento y una red de distribución independiente. El objetivo es mejorar las condiciones de abastecimiento en sectores que presentaban dificultades vinculadas con la provisión y la presión del servicio.
En el marco de la obra ya se realizaron tres nuevas perforaciones, cada una con una capacidad de 12 metros cúbicos por hora. También se encuentra en proceso de montaje una planta destinada al tratamiento del agua para remover hierro y manganeso mediante procesos de oxigenación y filtrado multimedia.
El proyecto incorpora además un tanque elevado de 15 metros cúbicos, que permitirá distribuir el agua por gravedad hacia la nueva red.
También se reforzó el sistema en barrio Fausto
La intervención incluye trabajos sobre la infraestructura existente en el barrio Fausto, donde se incorporó un nuevo tanque elevado de 10 metros de altura y una reserva de 10 metros cúbicos.
En este sector también se instaló un equipo de cloración automatizado con bomba dosificadora, destinado a garantizar el tratamiento adecuado del agua antes de su distribución.
Según las especificaciones técnicas de la obra, estas incorporaciones permitirán reforzar la capacidad de almacenamiento y mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema de abastecimiento.
Una inversión superior a los $354 millones
La obra contempla una inversión total que supera los 354 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución previsto de 180 días.
Con el avance registrado, los trabajos se encuentran en la etapa final de ejecución. Una vez completada la infraestructura, la ampliación permitirá extender la cobertura del servicio a unas 400 familias de Santa Rosa de Calchines y mejorar el abastecimiento en distintos sectores de la localidad.