#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Con más de 4 kilómetros

Avanza la ampliación de la red de agua potable en Santa Rosa de Calchines

La obra de refacción y ampliación del sistema de provisión de agua potable registra un 70% de avance. Ya se ejecutaron 4.105 metros de red y 370 conexiones domiciliarias, mientras se completa un sistema independiente que permitirá incorporar al servicio a unas 400 familias de cuatro barrios del sur de la localidad.

Se trata de una inversión total que supera los 354 millones de pesos, con un plazo de ejecución previsto de 180 días.Se trata de una inversión total que supera los 354 millones de pesos, con un plazo de ejecución previsto de 180 días.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La obra de refacción y ampliación del sistema de provisión de agua potable de Santa Rosa de Calchines, en el departamento Garay, ingresó en su etapa de terminación y alcanzó un 70% de avance.

El proyecto contempla la incorporación de nuevas familias al servicio, la ampliación de la infraestructura existente y la puesta en funcionamiento de un sistema independiente para los sectores ubicados al sur del ejido urbano.

Se trata de una inversión total que supera los 354 millones de pesos, con un plazo de ejecución previsto de 180 días.Se trata de una inversión total que supera los 354 millones de pesos, con un plazo de ejecución previsto de 180 días.

Hasta el momento, se ejecutaron 4.105 metros de red de distribución y 370 conexiones domiciliarias, mientras continúan los trabajos vinculados con las nuevas instalaciones de captación, tratamiento y almacenamiento.

Una nueva red para los barrios del sur

El nuevo sistema permitirá brindar cobertura a los barrios J.M. de Rosas, M.M. de Güemes, Tupac Amaru y 70 Lotes, donde unas 400 familias podrán incorporarse al servicio de agua potable.

Se trata de una inversión total que supera los 354 millones de pesos, con un plazo de ejecución previsto de 180 días.Se trata de una inversión total que supera los 354 millones de pesos, con un plazo de ejecución previsto de 180 días.

La infraestructura contará con fuentes propias de captación subterránea, un sistema de tratamiento, almacenamiento y una red de distribución independiente. El objetivo es mejorar las condiciones de abastecimiento en sectores que presentaban dificultades vinculadas con la provisión y la presión del servicio.

En el marco de la obra ya se realizaron tres nuevas perforaciones, cada una con una capacidad de 12 metros cúbicos por hora. También se encuentra en proceso de montaje una planta destinada al tratamiento del agua para remover hierro y manganeso mediante procesos de oxigenación y filtrado multimedia.

Se trata de una inversión total que supera los 354 millones de pesos, con un plazo de ejecución previsto de 180 días.Se trata de una inversión total que supera los 354 millones de pesos, con un plazo de ejecución previsto de 180 días.

El proyecto incorpora además un tanque elevado de 15 metros cúbicos, que permitirá distribuir el agua por gravedad hacia la nueva red.

También se reforzó el sistema en barrio Fausto

La intervención incluye trabajos sobre la infraestructura existente en el barrio Fausto, donde se incorporó un nuevo tanque elevado de 10 metros de altura y una reserva de 10 metros cúbicos.

En este sector también se instaló un equipo de cloración automatizado con bomba dosificadora, destinado a garantizar el tratamiento adecuado del agua antes de su distribución.

Mirá tambiénTodo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 22 de septiembre

Según las especificaciones técnicas de la obra, estas incorporaciones permitirán reforzar la capacidad de almacenamiento y mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema de abastecimiento.

Una inversión superior a los $354 millones

La obra contempla una inversión total que supera los 354 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución previsto de 180 días.

Mirá tambiénPuccini destacó el impacto de las empresas de Rafaela: “Los Juegos superaron ampliamente las expectativas”

Con el avance registrado, los trabajos se encuentran en la etapa final de ejecución. Una vez completada la infraestructura, la ampliación permitirá extender la cobertura del servicio a unas 400 familias de Santa Rosa de Calchines y mejorar el abastecimiento en distintos sectores de la localidad.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Garay
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
Salud
Aguas Santafesinas

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro