En menos de cinco minutos, repasá el estado del tiempo, las principales rutas y accesos, los desvíos que pueden modificar tu recorrido y los sectores donde habrá interrupciones de energía. Además, qué actividades hay previstas en la ciudad y qué tener en cuenta para organizar la jornada.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este martes 22 de septiembre
Clima fresco, cambios de circulación por las obras del Puente Carretero, trabajos en rutas y cortes programados de luz son algunos de los datos que conviene conocer antes de salir este martes en Santa Fe.
Clima: mañana fresca y una máxima de 15°C
Santa Fe comenzó este martes 22 de septiembre con 9,3°C, una sensación térmica de 7,3°C, cielo despejado y viento del sur a 13 km/h. La humedad era del 72% y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
Durante la mañana y la tarde se espera cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la noche estará algo nublado. No se prevén lluvias: la probabilidad de precipitaciones es del 0% durante toda la jornada.
La temperatura máxima llegará a 15°C. El viento continuará del sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante buena parte del día, y por la noche rotará al este y disminuirá su intensidad.
El sol salió a las 6:52 y se pondrá a las 18:59.
El cambio llegará durante los próximos días. El miércoles se esperan 8°C de mínima y 22°C de máxima; el jueves será el día más cálido del período inmediato, con 11°C y 28°C, mientras que el viernes tendrá entre 13°C y 27°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. La mañana será fresca, especialmente para quienes salen temprano, y la sensación térmica al comienzo del día se ubicó por debajo de los 8°C. Lo recomendable es llevar un abrigo que pueda quitarse durante la tarde.
Tránsito: atención al Puente Carretero y a las rutas
El principal punto a tener en cuenta para quienes se movilizan entre Santa Fe y Santo Tomé sigue siendo el Puente Carretero, donde continúan los cambios de circulación vinculados con la construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Macía, Colón y Mitre.
Del lado santafesino funciona un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte. En sentido hacia Santo Tomé, la circulación funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás hacia Santo Tomé: salí con tiempo y prestá atención a los desvíos.
Si cruzás desde Santo Tomé hacia Santa Fe: tené en cuenta la circulación por la traza norte y las modificaciones de ingreso.
Si querés evitar el Puente Carretero: una alternativa es la Autopista Rosario-Santa Fe.
En las rutas provinciales, el panorama general es de tránsito normal y buena visibilidad, aunque existen trabajos puntuales.
En la RP 1, entre las 8 y las 16, se realizarán reparaciones de juntas en los puentes sobre los arroyos Leyes, en el km 24, y Potreros, en el km 21. El tránsito circulará de manera alternada por un solo carril.
En la RN 174, Puente Rosario-Victoria, continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del km 59,2. La circulación será alternada durante las 24 horas y las obras tienen una duración estimada de un mes y medio, por lo que pueden producirse demoras.
En la RN A012, permanece el corte total para todo tipo de vehículos entre la RP 25, Camino de la Cremería, a la altura de Ricardone, y la vieja RN 9. Hay desvíos en los cruces con la RN 34 y la RP 25.
Además, en la Autopista Santa Fe-Rosario, a la altura del km 52, en la zona de Maciel y en sentido hacia Rosario, se informó presencia de humo por un basural encendido. Se solicita circular con precaución.
Si vas hacia Rosario: prestá atención al sector de Maciel y contemplá posibles demoras.
Si utilizás la RN A012: no intentes atravesar el tramo cortado y seguí los desvíos señalizados.
Si vas hacia Santo Tomé: considerá las modificaciones del Puente Carretero antes de iniciar el viaje.
Cortes de luz: cuáles son los sectores afectados
La EPE informó interrupciones programadas para este martes 22 de septiembre en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé por trabajos de mantenimiento, reemplazo de elementos de maniobra y conductores.
En Santa Fe, los cortes previstos son:
8 a 11: San Martín, Las Heras, Callejón Funes y Aras Belgrano.
8 a 12: Estrada, Azopardo, Zeballos y Alberti.
8 a 12: Espora, Padre Genesio, 1 de Mayo y San Martín.
9 a 13: avenida Peñaloza, Gorostiaga, R. Godoy y Pasaje Santa Fe.
9 a 13: avenida Facundo Zuviría, avenida Aristóbulo del Valle, Iturraspe y Pasaje Larramendi.
10 a 12: J. M. Zuviría, San Lorenzo, Pasaje Sastre y Gobernador Freyre.
11 a 13: Vera, Crespo, Solís y Chile.
En Santo Tomé:
8 a 11: La Rioja, Balcarce, Candioti y Falucho.
9 a 13: avenida 7 de Marzo, Derqui, Azcuénaga y Córdoba.
10 a 12: Lubary, Córdoba, Rivadavia y Chapeaurouge.
Si vivís, trabajás o tenés previsto permanecer en alguna de estas zonas, conviene cargar celulares y otros dispositivos antes del horario indicado y prever aquellas tareas que dependan del suministro eléctrico.
La EPE mantiene además su sistema oficial para consultar cortes y trabajos programados.
También puede interesarte: actividades por los Juegos Suramericanos
Este martes continúa la agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se desarrolla una nueva jornada del FanFest en Parque Sur, de 9 a 22. El acceso es libre y gratuito, aunque la organización indica que los asistentes deben registrarse previamente y descargar un código QR de ingreso.
También está previsto para esta noche, de 20 a 22, el ciclo de cine con Monsieur Aznavour en el Mercado Progreso.
Por la realización de actividades deportivas y recreativas, quienes tengan que circular por sectores cercanos a los escenarios deben contemplar que puede haber mayor movimiento durante distintos momentos del día.
Antes de salir: el checklist de este martes
Antes de cerrar la puerta de casa, repasá:
✅ Clima: mañana fresca, 6°C de mínima y 15°C de máxima.
✅ Abrigo: sí, especialmente durante las primeras horas.
✅ Lluvias: no se prevén precipitaciones.
✅ Puente Carretero: continúan los desvíos y cambios de circulación.
✅ RP 1: trabajos entre las 8 y las 16, con paso alternado.
✅ RN A012: corte total entre RP 25 y vieja RN 9.
✅ Autopista Santa Fe-Rosario: atención al humo registrado en el km 52, a la altura de Maciel.
✅ RN 174: circulación alternada por obras en el Puente Rosario-Victoria.
✅ EPE: hay cortes programados en sectores de Santa Fe y Santo Tomé.
✅ Agua: sin un corte de ASSA verificado para esta actualización.
✅ Colectivos: revisar recorridos y desvíos antes de salir.
✅ SUBE: llevar la tarjeta y verificar saldo.
✅ Recomendación del día: si tu recorrido incluye el Puente Carretero, salí con tiempo y evaluá alternativas antes de iniciar el viaje.