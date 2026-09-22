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1º Congreso Educativo: qué es y cómo participar del encuentro hecho por y para docentes

La propuesta reunirá a educadores de nivel inicial, primario y secundario para compartir proyectos, prácticas y experiencias desarrolladas en las aulas. La convocatoria está abierta hasta el 25 de septiembre.

El Concejo impulsa la iniciativa para acompañar y fortalecer la propuesta.El Concejo impulsa la iniciativa para acompañar y fortalecer la propuesta.
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El Concejo de Santa Fe organiza el 1° Congreso Educativo de Nivel Inicial, Primario y Secundario, una propuesta que busca reunir a docentes de la ciudad para compartir experiencias y proyectos desarrollados en las aulas. El encuentro será el sábado 10 de octubre, de 8.30 a 13, y tendrá a los educadores como protagonistas de las exposiciones.

Por y para docentes

En este marco, Pablo Crippa explicó a CyD Noticias que la iniciativa apunta a generar un espacio de intercambio entre quienes trabajan diariamente en las escuelas. “La idea central es que sea hecho y organizado por docentes para docentes”, señaló.

Mirá tambiénEl Concejo Municipal de Santa Fe organiza el 1º Congreso Educativo

En ese sentido, destacó que los propios educadores serán quienes presenten sus experiencias frente a otros colegas. “Lo novedoso es que los disertantes van a ser docentes como cualquiera que está frente a un aula dando clase y que van a poder contar sus experiencias a otros compañeros y de esa manera llevarse los conocimientos”, sostuvo.

Qué experiencias pueden presentarse

La convocatoria está dirigida a docentes de los niveles inicial, primario y secundario y permite presentar trabajos sobre distintas temáticas vinculadas con la currícula.

Entre las propuestas mencionadas aparecen proyectos relacionados con educación vial, nuevas tecnologías, inteligencia artificial y comunicación. También se recibieron experiencias de instituciones que obtuvieron reconocimientos recientes en distintas áreas. “La idea es poder mostrar que desde el aula con mucho trabajo, esfuerzo y acompañamiento se pueden hacer cosas interesantes”, afirmó Crippa.

Cómo participar

Los docentes pueden inscribirse como asistentes o postular sus experiencias para formar parte de las exposiciones. El equipo organizador seleccionará 18 trabajos para las disertaciones y ocho para la modalidad póster.

Las exposiciones tendrán una duración de entre 10 y 15 minutos. Para postularse, en esta primera instancia solo se solicita un breve resumen de la experiencia. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre.

La propuesta busca generar un espacio de intercambio entre colegas.La propuesta busca generar un espacio de intercambio entre colegas.

La información, los requisitos y los formularios de inscripción están disponibles en la página del Concejo de Santa Fe, a través del siguiente link: https://www.concejosantafe.gov.ar/1er-congreso-educativo-de-nivel-inicial-primario-y-secundario-del-concejo-de-santa-fe-docentes-protagonistas

Una primera experiencia para seguir creciendo

Según explicó Crippa, el encuentro también busca convertirse en un punto de partida para conocer las necesidades de los docentes y generar nuevos espacios de intercambio.

Las experiencias desarrolladas en las aulas serán protagonistas.Las experiencias desarrolladas en las aulas serán protagonistas.

“Es una forma diferente, innovadora de ver la educación y de dar a conocer muchos trabajos de los cuales contamos porque realmente son muchas las experiencias innovadoras en la ciudad de Santa Fe”, expresó.

La convocatoria ya superó los 300 inscriptos y desde la organización invitaron a docentes a sumarse a la jornada del 10 de octubre, que tendrá como eje el intercambio de experiencias entre colegas.

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