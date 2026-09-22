El Concejo de Santa Fe organiza el 1° Congreso Educativo de Nivel Inicial, Primario y Secundario, una propuesta que busca reunir a docentes de la ciudad para compartir experiencias y proyectos desarrollados en las aulas. El encuentro será el sábado 10 de octubre, de 8.30 a 13, y tendrá a los educadores como protagonistas de las exposiciones.
1º Congreso Educativo: qué es y cómo participar del encuentro hecho por y para docentes
La propuesta reunirá a educadores de nivel inicial, primario y secundario para compartir proyectos, prácticas y experiencias desarrolladas en las aulas. La convocatoria está abierta hasta el 25 de septiembre.
Por y para docentes
En este marco, Pablo Crippa explicó a CyD Noticias que la iniciativa apunta a generar un espacio de intercambio entre quienes trabajan diariamente en las escuelas. “La idea central es que sea hecho y organizado por docentes para docentes”, señaló.
En ese sentido, destacó que los propios educadores serán quienes presenten sus experiencias frente a otros colegas. “Lo novedoso es que los disertantes van a ser docentes como cualquiera que está frente a un aula dando clase y que van a poder contar sus experiencias a otros compañeros y de esa manera llevarse los conocimientos”, sostuvo.
Qué experiencias pueden presentarse
La convocatoria está dirigida a docentes de los niveles inicial, primario y secundario y permite presentar trabajos sobre distintas temáticas vinculadas con la currícula.
Entre las propuestas mencionadas aparecen proyectos relacionados con educación vial, nuevas tecnologías, inteligencia artificial y comunicación. También se recibieron experiencias de instituciones que obtuvieron reconocimientos recientes en distintas áreas. “La idea es poder mostrar que desde el aula con mucho trabajo, esfuerzo y acompañamiento se pueden hacer cosas interesantes”, afirmó Crippa.
Cómo participar
Los docentes pueden inscribirse como asistentes o postular sus experiencias para formar parte de las exposiciones. El equipo organizador seleccionará 18 trabajos para las disertaciones y ocho para la modalidad póster.
Las exposiciones tendrán una duración de entre 10 y 15 minutos. Para postularse, en esta primera instancia solo se solicita un breve resumen de la experiencia. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre.
La información, los requisitos y los formularios de inscripción están disponibles en la página del Concejo de Santa Fe, a través del siguiente link: https://www.concejosantafe.gov.ar/1er-congreso-educativo-de-nivel-inicial-primario-y-secundario-del-concejo-de-santa-fe-docentes-protagonistas
Una primera experiencia para seguir creciendo
Según explicó Crippa, el encuentro también busca convertirse en un punto de partida para conocer las necesidades de los docentes y generar nuevos espacios de intercambio.
“Es una forma diferente, innovadora de ver la educación y de dar a conocer muchos trabajos de los cuales contamos porque realmente son muchas las experiencias innovadoras en la ciudad de Santa Fe”, expresó.
La convocatoria ya superó los 300 inscriptos y desde la organización invitaron a docentes a sumarse a la jornada del 10 de octubre, que tendrá como eje el intercambio de experiencias entre colegas.