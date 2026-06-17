Diálogo entre generaciones

Santa Fe vivió un encuentro entre el Concejo Joven y el Concejo Mayor en el CEF 29

La actividad reunió a estudiantes y personas con trayectoria en una jornada de intercambio y formación legislativa, donde se promovió el diálogo intergeneracional y la construcción de propuestas para la ciudad, según explicó el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile.