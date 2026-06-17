El CEF Nº 29 de la ciudad de Santa Fe fue escenario de una jornada inédita de integración institucional y educativa entre el Concejo Joven y el Concejo Mayor, una propuesta que reunió a cientos de estudiantes y personas mayores en un mismo espacio de debate, formación y construcción colectiva.
Santa Fe vivió un encuentro entre el Concejo Joven y el Concejo Mayor en el CEF 29
La actividad reunió a estudiantes y personas con trayectoria en una jornada de intercambio y formación legislativa, donde se promovió el diálogo intergeneracional y la construcción de propuestas para la ciudad, según explicó el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile.
El presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio Basile, destacó el carácter innovador de la experiencia y su impacto en la participación ciudadana: “Más de 800 jóvenes compartieron experiencias con las personas mayores de esa experiencia, que se puede compartir para generar nuevas ideas que van directamente a trabajarse en en el recinto”.
Debate y mirada sobre la ciudad
La jornada incluyó instancias de capacitación legislativa, intercambio de ideas y trabajo en comisiones, donde los jóvenes pudieron conocer el funcionamiento formal del Concejo Municipal. En ese sentido, Basile remarcó la importancia de la articulación entre generaciones y la construcción de una mirada más amplia sobre la ciudad.
“No es lo mismo pensar en una mirada joven con lo que puede pensar una persona mayor desde la movilidad urbana, espacios públicos, nocturnidad”, expresó el funcionario, quien además subrayó el valor educativo de la propuesta.
También agregó: “Quizás a veces la política está mal entendida o hay una baja representación, una falta de que de credibilidad en la política, esto rompe, rompe el molde, rompe la frontera, genera empatía”.
La experiencia acumulada
Desde el equipo del Concejo Mayor, el asesor Hugo Valderrama destacó el valor del intercambio entre experiencia y juventud, y su impacto en la toma de decisiones públicas. “A medida que va pasando la vida vamos adquiriendo la experiencia de errores y aciertos que hemos cometido y eso se está trasladando directamente en las bancas hacia el resto de los concejales”, señaló.
En su análisis, Valderrama subrayó la importancia de combinar esa experiencia con la innovación juvenil: “Combinar con cerebros jóvenes que tienen impulso e innovación es la combinación perfecta que siempre se tiene que mantener en en en cualquier dimensión, respeto a la persona mayor y a valorar y aprovechar eso”.
Además, remarcó el carácter inédito de la iniciativa: “Acá es realmente un cerebro de una persona mayor que aporta de manera gratuita y por otro lado tenés jóvenes con objetivos, con ganas de aportar y uniendo esas dos cuestiones, es la combinación perfecta”.
Proyectos, debate y construcción colectiva
El esquema de trabajo contempla la elaboración de proyectos que luego ingresarán formalmente al Concejo Municipal para su análisis en comisiones y eventual tratamiento en el recinto.
Basile explicó el recorrido institucional de las iniciativas: “Como Concejo Joven y como Concejo Mayor van a aprobar sus proyectos. Una vez que los aprueben ingresan de manera formal al Concejo municipal. Pasan por el trabajo de comisión, llegan al recinto y eso después se dirige al ejecutivo municipal quien dispone justamente esa ejecución”.
La jornada continuará con actividades recreativas y de cierre que incluirán la participación de alrededor de 1.500 personas en total, consolidando una experiencia que busca fortalecer la participación, la convivencia y el vínculo entre generaciones en la construcción de políticas públicas para la ciudad.