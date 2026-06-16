Santa Fe ciudad

"Pandora, libros vivos": un espacio para leer historias de vida y derribar prejuicios

La Escuela de Jóvenes y Adultos "José Hernández" nº 2525, fue el escenario el pasado viernes de una innovadora experiencia inspirada en las Bibliotecas Humanas. Referentes de la cultura, el activismo y la inclusión compartieron sus trayectorias con los estudiantes nocturnos.