En un contexto social marcado por las pantallas y la fragmentación, el diálogo presencial volvió a demostrar su poder transformador en la ciudad de Santa Fe. Los estudiantes de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos N° 2545 "José Hernández" protagonizaron la primera edición de "Pandora, libros vivos: todos tenemos una historia valiosa para contar", el pasado viernes. Se trata de una propuesta que desafía el formato tradicional de lectura al convertir a personas reales en "libros abiertos" dispuestos a compartir sus vivencias, dolores, alegrías y aprendizajes en un entorno de respeto mutuo.
"Pandora, libros vivos": un espacio para leer historias de vida y derribar prejuicios
La Escuela de Jóvenes y Adultos "José Hernández" nº 2525, fue el escenario el pasado viernes de una innovadora experiencia inspirada en las Bibliotecas Humanas. Referentes de la cultura, el activismo y la inclusión compartieron sus trayectorias con los estudiantes nocturnos.
La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por el Concejal de la ciudad de Santa Fe, Julián Martínez y Cecilia Bona, creadora de "Por qué leer", la multiplataforma nacida en FM Vorterix que promueve el placer por la lectura y que actualmente cuenta con una comunidad global de más de 180 mil oyentes de podcasts. Para esta actividad, los organizadores adaptaron el concepto global de las Bibliotecas Humanas surgidas en Dinamarca a principios de los 2000, ampliando la premisa original bajo la firme convicción de que no existe una persona sin historia y de que cada trayectoria vital encierra lecciones de resiliencia y humanidad capaces de inspirar al prójimo.
En lugar de recorrer estanterías, los estudiantes de la institución nocturna se encontraron con un catálogo de libros humanos integrado por destacados referentes de la comunidad santafesina. De las rondas de conversación participaron la secretaria de la Asociación de Sordos de Santa Fe (ASORSAFE), Ana Ferreyra; la representante de la Casa Indo Afro Americana “Mario Luis López”, Mirta Alzugaray; profesionales y concurrentes de Integral - Centro de Rehabilitación; el reconocido músico local, Gonzalo Villarino; el músico y profesor, Mauricio Vilche y la referente en recomendaciones de libros, Sofía Giombini. A través del contacto directo, los estudiantes pudieron escuchar sin juzgar, realizar preguntas y descubrir puntos de vista diferentes, transformando el aula en un espacio seguro de aprendizaje y cohesión social.
El proyecto busca desestigmatizar la diversidad y prevenir la discriminación mediante la empatía cara a cara. Respecto a la necesidad de propiciar estos encuentros en la agenda pública de la ciudad, el edil Julián Martínez manifestó que "los santafesinos tenemos un mandato histórico: Manuel Belgrano ya nos dijo que éramos nobles y cordiales. Pandora llega para hacer entender que tratarnos mejor es posible, más allá del barrio donde vivamos y de los problemas que tengamos. Esta experiencia nos permite entender que la historia de cada uno vale y que puede ser una inspiración positiva para el que la escuche".
Por su parte, Cecilia Bona reflexionó sobre cómo esta propuesta expande la misión de su plataforma hacia nuevos lenguajes y sentidos. Al concluir la actividad, la creadora de Por qué leer remarcó que "cuando abrimos un libro le damos nuestro interior y el libro nos da el suyo; en ese momento somos dos interiores en una conexión única. Lo mismo pasa con las personas, cuanto más predispuestos estemos a salir al mundo a encontrarnos con estas historias de vida y a escucharlas con atención plena, sin la mediación de una pantalla, nos volvemos mejores personas", concluyó.