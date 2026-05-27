Desde el advenimiento de la democracia, nuevos bríos llevaron a la Sociedad Argentina de Escritores filial Santa Fe a plantearse numerosas actividades.
La Filial Santa Fe de la Sociedad Argentina de Escritores a partir de 1983
Los certámenes nacionales de cuento y poesía en Santa Fe han fomentado la diversidad literaria, atrayendo a escritores de toda Argentina.
Con el propósito de difundir la obra de los escritores argentinos, en 1983 se llevó a cabo el Certamen de Poesía Joven, del que resultaron ganadores jóvenes escritores que luego seguirían su carrera literaria. Entre otros Roberto Malatesta, Néstor Fenoglio, Ana Suñé, Guillermo Garibay, Carlos Antognazzi y Juan Neme.
Certámenes y ediciones
Desde 1984 hasta la actualidad también se convocó a distintos encuentros literarios para adultos, que finalmente desembocaron en los conocidos Certámenes Nacionales de Cuento Breve Gastón Gori y de Poesía Hugo Mandón.
La importancia de estos certámenes se evidencia en la multiplicidad de voces que obtuvieron premios, procedentes de las más variadas provincias de nuestro país, como masiva respuesta de quienes aspiran a desarrollar su camino como escritores.
Desde 1998 a 2000, durante las presidencias de Danilo Doyharzábal y Sergio Ferreyra, se realizó la Colección Orión, con la obra de escritores socios de SADE, que participaron de manera cooperativa.
Entre los escritores participantes podemos mencionar a Julia Elena Burguener, Atilio Antonio Bruno, Chela Roldán de Lamberti, María Beatriz Bolsi, Danilo Doyharzábal, Sergio Ferreyra y Amor Perdía. Sus trabajos fueron editados por el Centro de Publicaciones de la UNL. También en esos años se publicaron dos antologías de escritores santafesinos: "Dar a Lux" y "Luz inagotable".
Una larga gestión
Desde diciembre de 2005 a marzo de 2023 me desempeñé como presidenta de la Filial. Fueron años de intenso trabajo, en los que SADE desplegó un abanico de actividades, que paso a enumerar:
1) Se dio continuidad al Ciclo de Cafés Literarios con las Colectividades Santafesinas, en los que participaron la mayor cantidad de colectividades posibles: alemanes, suizos, griegos, croatas, japoneses, franceses, árabes, checos, polacos, afroargentinos, italianos en sus diversas regiones (vénetos, friulanos, sicilianos, lombardos, piamonteses) y españoles, también de diversos orígenes (asturianos, catalanes, baleares, castellanos).
Supusieron una verdadera integración de las distintas corrientes de inmigrantes llegados a nuestra región desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se desarrollaron de manera mensual, desde 2004 a 2007 inclusive, en el Hall de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe.
En estos Cafés, cada Colectividad dio a conocer su rico acervo literario de poesía, novelas, cuentos, teatro, tradiciones y leyendas. También sus bailes típicos y sus melodías. Durante el intervalo se ofrecía al público presente la gastronomía de cada colectividad, preparada por los propios participantes.
Como cierre de los mismos se elaboró el libro "Tradiciones del mundo" (2007) con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Provincia, que compila los textos aportados por las Colectividades y que puede convertirse en importante obra de consulta para estudiantes y docentes de los distintos niveles educativos, y sociedad en general, dado que no hay obras que respondan a esta temática.
2) En 2008 se inauguró el Ciclo de Cafés Literarios "Andar en palabras" en los que cada mes, durante dieciocho años ininterrumpidos, escritores e interesados en la literatura encontraron un lugar donde leer, difundir su obra e intercambiar ideas y proyectos.
En ellos han participado numerosos escritores de la región y no se suspendieron en época de pandemia, adoptando la modalidad virtual. De estos Cafés, verdadera marca de identidad de SADE Santa Fe, participó la mayoría de escritores iniciados o reconocidos de nuestra ciudad y su zona circundante.
Estos Cafés traspasaron la frontera de la provincia y fueron conocidos en Buenos Aires. El editor E. Monte Jopia (Editorial Tres Más Uno) dedicó dos ejemplares de su Diario de los Poetas a autores santafesinos. Siguen siendo un referente de la cultura y un éxito de público.
3) Entre 2010 y 2014 se realizaron cuatro Encuentros de Escritores. Fueron eventos provinciales con invitación a escritores de Buenos Aires.
De las Mesas de Lectura participaron escritores de toda la provincia y los debates y paneles estuvieron integrados por escritores invitados de Buenos Aires, Rafaela, Reconquista y Santa Fe (Fernando Sorrentino, Fernando Kofmann, Fortunato Nari, Laura Vizcay, Jorge Isaías, Concepción Bertone, Julio Gómez, Carlos María Gómez, José Luis Pagés).
Se desarrollaron durante tres días consecutivos en todos los espacios del Foro Cultural Universitario.
4) Se continuó con la convocatoria a nuestros Certámenes Nacionales de Cuento Breve Gastón Gori y de Poesía Hugo Mandón, que ya llevan más de treinta años de realización y fueron declarados "De Interés Cultural" por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.
5) Se llevó a cabo el "Certamen de Investigación Literaria sobre la obra de autores santafesinos" (2014), en colaboración con el Centro de Publicaciones de la UNL. Se amplió, así, el espectro de conocimiento y difusión de un mayor número de escritores santafesinos, contribuyendo a ampliar el horizonte cultural de nuestra región.
El premio a los galardonados consistió en la publicación de un libro con las obras ganadoras (Letras de la capital santafesina), editado por el Centro de Publicaciones de la UNL.
6) Realización del ciclo "El escritor va a la escuela", con charlas de escritores y diálogos con los alumnos en las distintas escuelas santafesinas, primarias y secundarias, tarea que continúa en la actualidad.
7) Publicación de cuatro antologías de escritores santafesinos (poetas y narradores) para distribuir en las bibliotecas populares y escolares de la provincia. Años 2006, 2013, 2016 y 2020. Participación en la Antología Poesía Federal de SADE Nacional (2020).
8) Organización de Muestras de Poemas Ilustrados, en forma conjunta con la Asociación de Artistas Plásticos de Santa Fe, junto al municipio santafesino y la provincia de Santa Fe. La última exposición se llevó a cabo en los salones del Centro Español, bajo el título "Una ciudad, un lugar, dos miradas del arte", inaugurada el 15 de noviembre de 2025. En ella participaron 36 artistas plásticos y 36 escritores.
Los últimos años
Desde 2024 a la actualidad, con la presidencia del escritor Oscar Agú, se continuó con la mayoría de estas actividades. Además, se realizó la Colección de Fascículos de Poesía "Oreste Abiatte" y de Narrativa "Diego Oxley" (años 2024 y 2025), con la contribución de seis escritores socios de SADE en cada fascículo.
Además, SADE Santa Fe ha tenido durante los años 2024 y 2025 una participación activa en el Festival Internacional de Literatura Santafesina, y cada año, en las Ferias del Libro de distintas localidades: Santa Fe, Rafaela, San Lorenzo, Buenos Aires.
Con todas estas obras, fiel a sus propósitos iniciales, SADE Santa Fe continúa estimulando y difundiendo la obra de escritores y suma referentes de las distintas disciplinas artísticas, coordinadores y talleristas de la ciudad, bibliotecarios, y todos aquellos interesados en el quehacer literario.
Integran la actual comisión directiva Oscar Agú (presidente), María Beatriz Bolsi (vicepresidenta), Lorena Nítoli (secretaria), Raúl Calza (tesorero) y Teresa Guzzonato, Graciela Rakitzky, Ernesto Meza, Suzy Tomas, Mónica Laurencena, Josefina Lecumberri y Lucrecia Freyre (vocales).