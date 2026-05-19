Ocho y nueve de mayo pasados. Dos jornadas dedicadas a encontrarnos, celebrar, leer, reírnos, debatir, "manducar" pescado de río con sus aderezos, intercambiar libros y un cálido "¡Hasta la próxima vez!"
19° Encuentro Nacional de Escritores Laura Mundín
Autores de distintas partes de la región se dieron cita en Sauce Viejo para compartir lecturas, debates y presentaciones, consolidando la palabra como vínculo común.
Escritores y poetas provenientes de Presidencia Roque Saenz Peña (Chaco), Córdoba, Santa Fe, Santo Tomé, Coronda, Las Parejas, más los locales, nos encontramos hermanados gracias a una materia común: la palabra. Y degustamos de ella.
A las lecturas se sumaron presentaciones de libros. Los autores Sonia Marsó, Alicia Balda, Leonel Álvarez Escobar y Fernando Vaschetto leyeron textos seleccionados de cada uno de ellos. Un joven, Thomas Fink, aún cursando el secundario, nos presentó su libro sobre un tema nada poético pero dirigido a sus lectores de la misma banda etaria: "Educación financiera para adolescentes".
En su exposición, Thomas destacó algo importante: hizo el libro para que se visualice y los jóvenes tengan los datos a la mano. Una distinción remarcable: al hablar de economía cotidiana, resaltó una clara diferenciación entre inversión, ahorro y apuesta. Lo hizo porque sus compañeros no saben distinguir esas expresiones.
La lectura abierta nos trajo textos elaborados y de buena calidad con las lógicas variaciones en este tipo de eventos. Fue muy enriquecedor la presentación hecha por Pablo Piñero, y el debate que originó una pregunta: ¿Por qué merece la pena decidirse a escribir aún hoy? Fue el disparador para la ponencia y la posterior intervención de distintos escritores.
Este interesante ida y vuelta dejó varios interrogantes y, por otra parte, los diversos puntos de vista que lo hicieron más vívido y motivador. Por supuesto, no faltaron ni la música ni la danza, con temas de nuestro folclore.
Tampoco faltó el arte escénico, con la representación de la obra teatral (titulada "La chamán"), con una puesta en escena cuyo tema versó sobre las comunidades indígenas originarias de la región. Para destacar puntualmente: todo el elenco era sauceño.
La nota colorida la brindó el dueño del local anfitrión (Daniel Marsó, de "Laguna Porá"), quien recitó poemas cuya temática abordaron el río, sus habitantes y pescadores. Y el humor que puso entremedio. Lo importante de estos encuentros es escucharnos, conocernos, establecer lazos y, eventualmente, originar proyectos.
Es sostener una red que nos contiene en nuestro hacer como escritores. Es respaldar nuestra identidad como pueblo al contar aquellas historias que no figuran en la historia oficial pero que son la base de las certezas, dudas, dolores, alegría y esperanzas de ese pueblo.
El décimo noveno Encuentro Nacional de Escritores Laura Mundín de Sauce Viejo fue muy relevante y motivador, como para volver a encontrarnos en un año. Excelente labor de los organizadores, cuya cabeza visible es Miriam Marsó. Y no mucho más por decir, solo esto: ¡Gracias!