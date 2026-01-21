Abre la edición 2026 del café literario que coordina Lorena Nittoli

La ciudad suma una nueva propuesta cultural para el verano con el inicio de la edición 2026 del Café Literario Tragos de Lectura, un espacio de encuentro dedicado a la lectura y la reflexión colectiva.
La propuesta es abierta al público y tendrá como eje la lectura de Melancolía de la resistencia, novela del Premio Nobel de Literatura 2025, László Krasznahorkai.
La actividad es coordinada por la escritora santafesina Lorena Lucía Nittoli y se desarrollará durante los meses de enero y febrero.
El grupo se reunirá el jueves la Casa Marinaro Bar & Restó, ubicada en Bulevar Gálvez 2040, donde se abordará la lectura de "Melancolía de la resistencia", novela del escritor húngaro László Krasznahorkai.
El Grupo Santafesino de Café Literario nació en 2022, en el contexto posterior a la pandemia, con la intención de generar un ámbito de encuentro para compartir lecturas, intercambiar ideas y hablar sobre problemáticas contemporáneas.
La iniciativa comenzó con un círculo reducido de escritores y escritoras locales y tuvo como primer punto de reunión el tradicional café Tokio Norte.
Con el correr de los encuentros, la convocatoria se amplió de manera sostenida, sumando participantes de distintas edades y profesiones, lo que derivó en la conformación de subgrupos y listas de espera.
Desde entonces, el espacio se mantiene activo con reuniones periódicas en distintas cafeterías y bares de la ciudad.
El Café Literario es un grupo abierto e independiente, no requiere experiencia previa y está orientado a lectores, escritores y público en general interesados en la lectura compartida y el intercambio de ideas, con respeto por la diversidad de voces y la libertad de expresión.
Lorena Lucía Nittoli es escritora santafesina, abogada egresada de la Universidad Nacional del Litoral, docente y miembro de la Comisión Directiva de SADE Santa Fe.
Ha publicado textos de diversos géneros tanto en formato digital como en papel y es autora del libro de poesía Voces en el cenotafio (2021). Desde hace varios años dicta talleres de escritura, oralidad y teatro.
Las personas interesadas pueden inscribirse comunicándose al 0342 155840901.
También se encuentra disponible el perfil de Instagram: @cafelit_2026