#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Este jueves

Abre la edición 2026 del café literario que coordina Lorena Nittoli

La propuesta es abierta al público y tendrá como eje la lectura de Melancolía de la resistencia, novela del Premio Nobel de Literatura 2025, László Krasznahorkai.

La propuesta está orientada a lectores, escritores y público en general. Foto: Gentileza organizadoresLa propuesta está orientada a lectores, escritores y público en general. Foto: Gentileza organizadores
Seguinos en
Por: 

La ciudad suma una nueva propuesta cultural para el verano con el inicio de la edición 2026 del Café Literario Tragos de Lectura, un espacio de encuentro dedicado a la lectura y la reflexión colectiva.

La actividad es coordinada por la escritora santafesina Lorena Lucía Nittoli y se desarrollará durante los meses de enero y febrero.

El grupo se reunirá el jueves la Casa Marinaro Bar & Restó, ubicada en Bulevar Gálvez 2040, donde se abordará la lectura de "Melancolía de la resistencia", novela del escritor húngaro László Krasznahorkai.

Un espacio abierto a la comunidad

El Grupo Santafesino de Café Literario nació en 2022, en el contexto posterior a la pandemia, con la intención de generar un ámbito de encuentro para compartir lecturas, intercambiar ideas y hablar sobre problemáticas contemporáneas.

La iniciativa comenzó con un círculo reducido de escritores y escritoras locales y tuvo como primer punto de reunión el tradicional café Tokio Norte.

László Krasznahorkai. Foto: GentilezaLászló Krasznahorkai. Foto: Gentileza

Con el correr de los encuentros, la convocatoria se amplió de manera sostenida, sumando participantes de distintas edades y profesiones, lo que derivó en la conformación de subgrupos y listas de espera.

Desde entonces, el espacio se mantiene activo con reuniones periódicas en distintas cafeterías y bares de la ciudad.

El Café Literario es un grupo abierto e independiente, no requiere experiencia previa y está orientado a lectores, escritores y público en general interesados en la lectura compartida y el intercambio de ideas, con respeto por la diversidad de voces y la libertad de expresión.

Sobre la coordinadora

Lorena Lucía Nittoli es escritora santafesina, abogada egresada de la Universidad Nacional del Litoral, docente y miembro de la Comisión Directiva de SADE Santa Fe.

Ha publicado textos de diversos géneros tanto en formato digital como en papel y es autora del libro de poesía Voces en el cenotafio (2021). Desde hace varios años dicta talleres de escritura, oralidad y teatro.

Inscripción e información

Las personas interesadas pueden inscribirse comunicándose al 0342 155840901.

También se encuentra disponible el perfil de Instagram: @cafelit_2026

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Arte Música Teatro
Arte Expandido

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro