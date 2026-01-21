"Perlitas" del archivo

Una entrevista a pleno sol: El Litoral con Gudiño Kieffer en enero de 1974

Hace 52 años, en la playa de Guadalupe y bajo el calor del verano santafesino, El Litoral entrevistó a Eduardo Gudiño Kieffer. Literatura, política, juventud y libertad creativa en un país atravesado por la polarización ideológica.