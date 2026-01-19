En enero de 1957

"Sin dolor ni agonía": la despedida a Gabriela Mistral en la portada de El Litoral

Hace 69 años, este medio informó con detalle la muerte de la escritora. Días después, completó la despedida con un texto de Guillermo de Torre. Publicado el 20 de enero, el ensayo aportó una mirada íntima y humanizada sobre la chilena.