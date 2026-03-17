Dante Alighieri en el taller de lectura del Instituto Germano

El miércoles 1 de abril comenzarán las reuniones del Taller de Lectura del Instituto Argentino-Germano, sito en Juan de Garay 2957. Las sesiones presenciales también podrán seguirse vía internet.
El instituto abre su Taller de Lectura con eje en la "Divina comedia" de Dante Alighieri. Coordinado por Enrique Butti, propone encuentros semanales presenciales y virtuales con análisis guiado y lectura de clásicos.
El miércoles 1 de abril comenzarán las reuniones del Taller de Lectura del Instituto Argentino-Germano, sito en Juan de Garay 2957. Las sesiones presenciales también podrán seguirse vía internet.
La coordinación estará a cargo del escritor Enrique Butti y los encuentros serán, todos los miércoles, de 17.30 a 19.30. Para participar de las reuniones es necesario inscribirse comunicándose telefónicamente o por Whatsapp +54 342 6300573.
En la primera hora se leerá sistemáticamente, desde el inicio, la "Divina comedia", de Dante Alighieri. En la segunda hora de cada encuentro se leerán cuentos, poemas y ensayos. Se contempla comenzar con textos de Honoré de Balzac, Isaac Bashevis Singer y Diego Oxley.
Dante Alighieri nació en Florencia, en 1265. En su juventud estuvo ligado al movimiento de los estilnovistas, que ejercitaban una poesía aristocrática y muy refinada; es la época en que escribe sus "Rimas" y su "Nueva vida".
La actividad política y la muerte de la mujer amada lo derivaron hacia estudios filosóficos-teológicos y a una dedicación intransigente hacia ideales éticos, políticos y literarios.
Florencia era, en los tiempos de Dante, un teatro de intereses económicos y políticos feroces, donde el principio de autonomía chocaba con atenciones exteriores varias. Finalmente, el exilio y la confiscación de bienes que sufre el autor de la "Divina comedia" apenas lo salva de una condena a morir en la hoguera.
El exilio lo lleva por distintas regiones, trabajando sin pausa sobre todo en su "Divina comedia", que escribe en lengua "vulgar", es decir, en florentino, sentando las bases para la que se constituirá como lengua nacional italiana.
"Comedia" llamó Dante a los 14.233 versos en los cuales un mortal visita los reinos de la ultratumba: el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso. Él mismo explicó que ese título seguía los presupuestos que sobre los géneros consideraba la retórica medieval, dado que la obra comienza con un tinte sombrío y termina felizmente.
Recién en 1555 una edición veneciana adjunta el adjetivo "divina" al título, tal como ya lo había considerado Giovanni Boccaccio, que poco después de la muerte de Dante (en Ravena, en 1321), estudió y comentó algunos cantos del Infierno.
Se trata de un texto de extrema riqueza y complejidad. Hay que considerar al menos cuatro niveles de sentido que el propio Dante describe en el "Convivio": el sentido primero, directo y literal; el sentido alegórico; el sentido moral, teológico o filosófico; y el anagógico (el "supra sentido" espiritual o místico).
La modernidad ha sumado una nueva lectura que atiende a los presupuestos estéticos, narrativos y específicamente poéticos de la obra.
Las referencias y el carácter histórico de los personajes y sucesos que pueblan la "Divina comedia" también son importantes, de ahí la necesidad de una lectura acompañada de guías y notas, así como el propio Dante necesitó de distintos acompañantes que lo guiaran por los tres reinos de la ultratumba, y lograra en ese periplo cumplir el motivo de tal viaje: el recorrido de un alma desde el extravío hasta su expiación y salvación.