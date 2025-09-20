Presentarán la nueva novela de Enrique Butti

Enrique Butti en 2023, en ocasión de acompañar a la autora Graciela Audero en la presentación de una de sus obras. Ahora tendrá la oportunidad de dar a conocer su más reciente trabajo. Archivo El Litoral/Manuel Fabatía
El viernes 26 de septiembre, a partir de las 18, en La Josefa (La Rioja y San Luis), la editorial La Mosca en la Trama presentará "Mansito el mundo enroscado a mis pies", una novela de Enrique Butti. Se trata de la profunda amistad entre dos seres casi disímiles: por un lado el narrador, un hipersensible escritor oculto, y por la otra su contraparte, una suerte de típico chanta de buenos sentimientos que tiran siempre para el lado de su conveniencia.
En capítulos que conforman historias cerradas, el escritor se ve impulsado por su amigo a situaciones en las que algún delito plantea un enigma y exige una resolución, que el maltrecho detective mal o bien debe resolver para volver corriendo a su selecta y refinada biblioteca, la única zona de la realidad en la que puede respirar tranquilo.
Cada capítulo presenta distintos personajes y casos criminales, en un escenario donde calles, barrios, suburbios e inundaciones pintan una Santa Fe a menudo real y más a menudo desopilante. Con su ya conocida pericia en construir firmes tramas verosímiles que sin embargo se disparan hacia lo sorpresivo y cómico, Enrique ha creado en esta novela dos personajes que entran con paso firme en nuestra literatura.
Que Dios, lectores, os libre de alguna amistad muy diferente de lo que sois, sobre todo si es amistad obtusa, íntima e impetuosamente confiada en que podéis domar la realidad para que se eche como gato mimoso a vuestros pies; de ahí el título de este libro: "Mansito el mundo enroscado a mis pies".
Una amistad ni amorosa ni plácida entre un sudaquísimo literato enfermo de nervios y su opuesto popular, chanta y vigoroso, que en cada capítulo como cuento se las arreglan uno para empujar y el otro para ser empujado a selvitas oscuras y albañales, de donde el narrador, el neurasténico de marras, solo puede salir develando enigmas criminales; de eso se trata este libro.
Con risitas forzadas y retóricas taquicardias crónicas, Enrique Butti despacha su turulata imaginación al servicio de una guía turística de la ciudad (la París sudaquísima de marras, de salones patricios a pasillos de villa miseria), matizando el recorrido con apóstrofes contra tilinguerías varias; en fin, con tal tenor de estilo ha sido escrito este libro.
Enrique Butti (Santa Fe, Argentina, 1949) es autor de varias novelas: "Aiaiay", "Indí", "El novio" y "Araca corazón callate un poco"; de novelas de aventuras: "No me digan que no", "Carnavalito", "El fantasma del Teatro Municipal", "Cada casa un mundo" y "El centro de la gravedad"; y de libros de cuentos: "Solfeo", "La daga latente", "Santos y desacrosantos" y "Cuentos con y sin pintores". También es el creador de un libro de poesía, "Antífonas. Amor se fue. Apuntes sobre Proust", así como de las siguientes obras de teatro: "Espina de diamante"; "La fruta de la perdición" y "Tangus", recientemente premiada en el Concurso Municipal 2025, la que será presentada en la próxima feria del libro santafesina.
