Doble y sueño

"El califa cigüeña" ("A gólyakalifa"), obra publicada en 1916, es la primera novela del escritor húngaro Mihály Babits (1883-1941) y se inscribe en la tradición del romanticismo alemán, con ecos de autores decimonónicos como Ernest Hoffmann y Heinrich von Kleist. La historia sigue a Elemér Tábory, un joven estudiante brillante que, a pesar de su éxito social, se ve atormentado por sueños en los que aparece su alter ego: un aprendiz de carpintero infeliz y amargado. Esta figura onírica refleja los miedos y deseos reprimidos del protagonista, sumiéndolo en una crisis existencial. La narrativa se caracteriza por su estructura fragmentaria y poética, que desdibuja las fronteras entre realidad y sueño, generando una visión casi esquizofrénica del mundo interior de Elemér.
La obra refleja la influencia del romanticismo alemán, con especial atención al tema del Doppelgänger (el doble fantasmagórico) y al conflicto interno del individuo, y puede vincularse con el filme alemán "Der Student von Prag" (1913), que comparte esta exploración de la dualidad del ser. Babits combina esta tradición con una sensibilidad influida por los primeros desarrollos del psicoanálisis de Sigmund Freud, incorporando elementos de la represión, los deseos inconscientes y la tensión entre el yo y sus manifestaciones ocultas.
La novela también refleja la crisis espiritual y moral de la sociedad húngara de la época, marcada por los cambios sociopolíticos y las secuelas de la Primera Guerra Mundial. Babits, miembro destacado de la revista literaria Nyugat, se aleja del realismo social para explorar los laberintos de la conciencia individual, anticipando temas que serían desarrollados más tarde en la literatura existencialista y en la narrativa psicológica moderna. Su propuesta formal, con episodios fragmentarios y un lenguaje cargado de simbolismo, constituye una suerte de reescritura húngara del romanticismo, adaptando motivos clásicos a un contexto contemporáneo y nacional.
La traducción al español, realizada por Eszter Orbán y Fernando de Castro García, ofrece acceso a una versión fidedigna de la obra, preservando su complejidad tanto estructural como estilística. Desde la perspectiva literaria e histórica, El califa cigüeña constituye un texto clave de la narrativa húngara de comienzos del siglo XX por su introspección poética, estructura fragmentaria y exploración de la dualidad del yo, integrando tradiciones europeas con inquietudes locales.
"El Califa Cigüeña", obra de Mihály Babits. Publicada por Greylock Editorial, España, año 2018 (264 páginas).
