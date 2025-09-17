Canto de transformación

El poemario "Tumulto", de José Portogalo (1904-1973), es una de las expresiones más intensas de la poesía social argentina del siglo XX. Publicado en 1935 vía el sello anarquista Imán -y reeditado por Serapis con introducción de Agustín Alzari, formato apaisado e ilustraciones y grabados de Demetrio Urruchúa, replicados de la edición princeps-, reúne veinticinco poemas que despliegan una fuerza desmesurada, irradiando urgencia y convicción.
Portogalo -cuyo nombre real era Giuseppe Anania- articula una pulsión anarquista que, sin proclamas simplistas, moviliza imágenes de una ciudad en ebullición, atravesada por desigualdad y esperanza de transformación. Una sinuosa línea iconoclasta recorre el libro; se filtra la prosa narrativa, la propaganda, el insulto y el discurso directo, marcando una originalidad intrínseca que carece de antecedentes. En verso libre y sin rimas, "Tumulto" es también un objeto militante, con ecos del universo obrero de Carl Sandburg en "Poemas de Chicago" y del espíritu libre de Walt Whitman, a quien dedica el séptimo poema.
Esta singularidad se refleja en su sintaxis lírica y en un tono que a veces roza lo coral: los versos largos, entrecortados y casi jadeantes imprimen un sentido de colectividad y anticipan el coloquialismo de los años sesenta y setenta -verbigracia, Hugo Ditaranto o Roberto Santoro-, mientras el yo poético se disuelve en una voz plural que convoca, interpela y denuncia. En ese sentido, se aproxima a "A Poesia em Pânico" (1937), de Murilo Mendes, aunque Portogalo resulta más militante, un poeta que canta a los lectores de Roberto Arlt.
La fuerza de "Tumulto" le otorgó visibilidad, le valió un premio y, paradójicamente, provocó censura y prohibición, perdiendo incluso su carta de ciudadanía, lo que subraya la intensidad y el riesgo de su propuesta poética. De este modo, "Tumulto" se configura como un libro autónomo dentro de la obra del autor: su singularidad y los problemas persecutorios que provocó explican su exclusión de la antología Poemas (1933-1955), y su rescate actual salda esa deuda y restituye una justicia poética, integrando el libro en la memoria de la literatura social argentina.
Leer hoy "Tumulto" implica reconocer que la poesía puede ser espacio de agitación y memoria, iluminando tanto la violencia estructural como la necesidad de imaginar otros mundos. Sus aciertos -intensidad rítmica, articulación de lo individual con lo colectivo, ciudad como escenario dramático- conviven con la reiteración de consignas, inseparable de su potencia histórica, y confirman su relevancia como un modo de entender la poesía como arma estética y política.
+ INFO
"Tumulto", obra de José Portogalo. Publicada por Editorial Serapis, Santa Fe, año 2012 (128 páginas).
