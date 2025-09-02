Poemas en expansión

El único libro de Carlos Oquendo de Amat (1905-36), "5 metros de poemas", apareció en la ciudad de Lima hacia 1927, en un tiraje reducido. Su forma material lo vuelve singular: un pliego en acordeón que, desplegado, alcanza la extensión que indica el título. No se trata de un ornamento, sino de un gesto poético que concibe el libro como objeto visual, rítmico y performático. En una época marcada por la irrupción de las vanguardias latinoamericanas, la obra se sitúa como un hito peruano, en diálogo con los experimentos gráficos de las revistas de vanguardia y con el espíritu cinematográfico de los años veinte. La materialidad del volumen y la idea de lectura continua lo convierten en un experimento que excede la mera textualidad.
El procedimiento de Oquendo de Amat conjuga caligramas, espacios en blanco, juegos tipográficos y ruptura de la sintaxis. Pero a diferencia de otras vanguardias herméticas, su poesía apela a un lenguaje cotidiano, accesible, donde la fuerza está en la imagen visual, plástica, cargada de luz y color. Así, en versos como "En tu sueño pastan elefantes con ojos de flor" o "Para ti/ tengo impresa una sonrisa en papel japón", el efecto estético nace de la sucesión de imágenes nítidas que construyen una atmósfera nueva y coherente. Esa claridad, sin embargo, no resta complejidad: la escritura produce contrastes entre sonoridad y silencio, entre la cadencia del montaje moderno y la intimidad de lo lírico.
En este sentido, "5 metros de poemas" dialoga con Trilce de Vallejo en la ruptura sintáctica y en la voluntad de liberar el idioma, pero se distingue por un primitivismo visual que no renuncia a lo cotidiano. Se acerca también a "La casa de cartón" de Martín Adán en la modernidad limeña y a la imaginería onírica que más tarde desarrollará César Moro. A nivel continental, puede leerse en paralelo con Oliverio Girondo y los ultraístas rioplatenses por la apelación a la ciudad, al transporte y a la cultura de masas. En todos los casos, Oquendo de Amat establece una vanguardia "local-global": absorbe formas del futurismo, del caligrama y del montaje europeo, pero ancladas en una sensibilidad andina y peruana.
El trasfondo vital de Oquendo también proyecta una sombra sobre la obra. Nacido en Puno en 1905, militó en el Partido Comunista peruano y sufrió persecuciones y exilios. Finalmente, enfermo de tuberculosis, murió en 1936 en un sanatorio de Guadarrama, cerca de Madrid. Se lo enterró bajo la nieve, en un cementerio vecino a la clínica. Esa biografía breve y trágica refuerza la singularidad de su legado: un solo libro, suficiente para inscribir su nombre junto a Vallejo, Martín Adán y César Moro como los grandes líricos vanguardistas del Perú.
Hoy, la importancia de "5 metros de poemas" reside tanto en su condición de objeto-libro como en su capacidad de anticipar debates contemporáneos sobre poesía visual, transmedialidad y experimentación tipográfica. El libro sigue inspirando a editores artesanales y a poetas interesados en el cruce entre palabra e imagen. Su vigencia se sostiene en la radicalidad de su propuesta y en la claridad de su imaginería: una poesía que, con recursos simples, produjo un lenguaje nuevo, entre la modernidad urbana y la intimidad lírica, capaz de dialogar todavía con las formas experimentales de la poesía actual.
"5 metros de poemas". Obra de Carlos Oquendo de Amat, publicada por Visor, España. Año 2025 (64 páginas).
