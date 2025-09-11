Urmuz y sus páginas extrañas

Urmuz, seudónimo de Demetru Dem. Demetrescu-Buzau (1883-1923), fue un funcionario judicial rumano cuya brevísima obra literaria, apenas unas decenas de páginas, lo convirtió en autor de culto de la vanguardia de su país y en precursor del absurdo en la literatura europea. Su vida concluyó con un suicidio en Bucarest el 23 de noviembre de 1923, y recién en la década de 1930 su escritura comenzó a circular con mayor fuerza gracias a la labor de Sasa Pana (Alexandru Binder), que la difundió en medios vanguardistas. Desde entonces, la crítica lo ha vinculado con la irrupción de las vanguardias históricas y con el porvenir del teatro del absurdo, especialmente en la lectura de Eugène Ionesco, quien lo consideró un antecedente indispensable.
La presente edición española de "Páginas extrañas", en traducción de Carlos Fernández de Pablo e ilustraciones de Enrique Cordero, reúne los textos de "Pagini bizare" ("El embudo y Stamate", "Ismail y Turnavitu", "Emil Gayk", "La partida al extranjero", "Cotadi y Dragomir", "Algazy & Grummer" y "Después de la tormenta"), además de materiales complementarios que fijan la obra en su forma canónica. Esta colección de aventuras urmuzianas había sido publicada por primera vez en Bucarest en 1930 bajo el cuidado de Sasa Pana, constituyendo la primera tentativa sistemática de dar unidad a los relatos dispersos que Urmuz había dejado inéditos en vida.
El contenido del libro se caracteriza por una prosa que subvierte los principios narrativos: relatos brevísimos, casi artefactos, que parodian géneros tradicionales y rompen la causalidad mediante definiciones imposibles, metamorfosis inesperadas y razonamientos circulares. Sus personajes (Ismail, Turnavitu, Algazy, Grummer) aparecen como híbridos mecánicos o seres reducidos a funciones absurdas en escenarios cotidianos. El efecto, en conjunto, es un humor absurdo y desestabilizador que la crítica ha puesto en diálogo con Alfred Jarry y su patafísica, o con Franz Kafka por la presencia de leyes opacas y reglas arbitrarias que regulan lo humano. Su escritura, además, prefigura afinidades con ciertos textos inventivos de Italo Calvino, Copi (Raúl Damonte Botana) y J. R. Wilcock, entre otros.
En términos de contexto y vigencia, Urmuz se ubica en el umbral entre el simbolismo tardío y el surgimiento de las vanguardias. Es anterior a Dada, pero sus textos delirantes parecen anticiparlo con sorprendente precisión. Dentro de la literatura rumana influyó en autores como Tudor Arghezi y, sobre todo, en Eugène Ionesco; más tarde fue recuperado por los oniristas y los escritores de la generación de los años ochenta. En la actualidad, su escritura encuentra ecos en las microficciones, en las dramaturgias del sin-sentido y en las literaturas conceptuales que cuestionan las convenciones narrativas. "Páginas extrañas" ofrece al lector en español la posibilidad de acceder a este corpus mínimo pero decisivo, que conserva intacta su capacidad de extrañamiento.
"Páginas Extrañas", obra de Urmuz. Publicada por Ediciones Crusoe, España, año 2010 (71 páginas).
