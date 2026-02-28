#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Archivo histórico

La poeta admirada por Jacques Prévert y su visita a El Litoral en 1969

Alicia Ghiragossian pasó por Santa Fe y proporcionó una entrevista en la cual confirmó su proyección internacional y su vínculo con figuras centrales de la literatura mundial.

La escritora falleció en Los Ángeles en 2014. Foto: GentilezaLa escritora falleció en Los Ángeles en 2014. Foto: Gentileza
Seguinos en
Por: 

"Alicia Ghiragossian, un cometa, un sol, los buenos tiempos de la poesía". La definición pertenece a Jacques Prévert y fue recogida por El Litoral el 28 de febrero de 1969, en una entrevista con Alicia que tiene valor de documento histórico.

Es más que un elogio, es la constatación de una trayectoria que, desde la Argentina, comenzaba a proyectarse en Europa y Armenia. Además, conviene recordar que el emisor era un célebre poeta francés, admirado por su estilo popular.

La presencia de Ghiragossian en Santa Fe tenía un motivo puntual (la promoción de un concurso literario escolar), pero el diario eligió un abordaje más amplio. Más que registrar un dato institucional, optó por indagar en su itinerario literario.

GentilezaGentileza

Una escritora con proyección

Nacida en Córdoba en 1936, hija de inmigrantes armenios que llegaron al país durante el genocidio, Ghiragossian estudió Derecho. Sin embargo, se orientó hacia la poesía, disciplina en la que publicaría más de 60 títulos.

En 1966, la editorial Ficción editó "Un día cinco voces", que marcó el inicio de su circulación más amplia. Dos años después, en un concurso en Milán, fue seleccionada su obra "Ser y puntuación" entre 300 originales.

La edición italiana fue ilustrada por artistas de primer orden como Pablo Picasso, Lucio Fontana, Emilio Pettoruti y Julio Le Parc, un dato que El Litoral subrayó como excepcional para una autora argentina en ascenso.

La escritora con su hija Lara. Foto: GentilezaLa escritora con su hija Lara. Foto: Gentileza

Tiradas masivas y recepción oficial

Uno de los tramos de la entrevista refiere a su experiencia en Armenia. Invitada por el gobierno, Ghiragossian relató que una selección de sus poemas fue publicada en una tirada de 10.000 ejemplares que "se agotaron en un día y medio".

Eso evidencia el lugar que la poesía ocupaba en la tradición armenia. "Allí el poeta es más importante que un presidente", sostuvo la autora. Fue recibida con honores comparables a los otorgados a William Saroyan y Charles Aznavour.

Encuentros literarios en París

La entrevista también documenta sus encuentros en París con el mencionado Prévert y con Miguel Ángel Asturias, quien había recibido el Premio Nobel de Literatura en 1967.

Archivo El LitoralArchivo El Litoral

Sobre Prévert, Ghiragossian señaló que "es de una calidad humana admirable: sencillo, entusiasta, un verdadero poeta". Del escritor guatemalteco destacó sobre todo su sencillez y su carácter lacónico.

El testimonio confirma la inserción de la autora argentina en circuitos literarios internacionales y da cuenta de un diálogo poco habitual para una poeta argentina de fines de los años 60.

Síntesis y visión metafísica

Consultada por su estética, Ghiragossian definió su poesía como "síntesis, esencia en contenido y forma", con poemas breves, mínima adjetivación y fuerte construcción atmosférica. Señaló su preferencia por los textos de amor en un nivel metafísico y por aquellos con vinculación filosófica y esotérica.

GentilezaGentileza

El cierre de la entrevista ofrece una clave para entender su universo conceptual. "Soy muy fatalista. Creo que somos el producto de vidas anteriores, aunque la voluntad es el elemento fundamental en todo esto. La vida es un negocio de culpas".

La declaración, reproducida sin mediaciones por el diario, anticipa una línea temática que atravesaría buena parte de su producción posterior: identidad, memoria, trascendencia y responsabilidad moral.

Alicia Ghiragossian falleció en 2014 en Los Ángeles, ciudad donde residía desde hacía años. Con el tiempo, su obra se consolidó en múltiples idiomas y recibió reconocimientos oficiales en Armenia, incluyendo distinciones académicas.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Arte Música Teatro
Arte Expandido
Cultura
Relatos y otras letras

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro