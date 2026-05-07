Entre el viernes 8 y el sábado 9 de mayo, con entrada libre y gratuita, tendrá lugar en la vecina ciudad de Sauce Viejo el XIX Encuentro Nacional de Escritores Laura Mundín, evento que es organizado por el taller literario local Tinta de Sauce.
Encuentro Nacional de Escritores Laura Mundín de Sauce Viejo
El evento, que es organizado por el taller literario Tintra de Sauce, contará con la presencia de escritores de diversos puntos del país y actividades culturales destacadas, como una obra teatral.
En ambas jornadas las actividades darán comienzo a partir de las 9, teniendo con epicentro las instalaciones de "Laguna Porá", comedor de pescado ubicado en la esquina de calle Bartolomé Mitre y Ruta Nacional Nº 11.
La escritora Miriam Marsó, responsable de la referida entidad cultural, dialogó con este medio para recordar los orígenes de la misma y reflexionar sobre los inicios del tradicional encuentro.
Además, como parte de la agenda de la primera jornada de la decimonovena edición del Encuentro Laura Mundín, confirmó la presencia, desde las 20.30, de la intérprete musical Griselda Ruiz Díaz, "La Calandria Sauceña".
Un poco de historia
Miriam contó que ya han transcurrido casi veinticinco años desde la tarde de noviembre de 2001 en la que comenzó a funcionar Tinta de Sauce en la sede de la Vecinal Dr. Manuel Gálvez.
"Al principio nos reunimos tres escritores, Mirna Guerrero, Marcelo Fiorentino y yo, entonces designamos un nombre que identifique la propuesta y así empezamos. A los pocos meses quedé a cargo de la coordinación del taller y hasta la actualidad, dentro de mis posibilidades y con mucho esfuerzo, lo llevo adelante", dijo Marsó.
La autora sauceña remarcó luego que todos estos años fue desarrollando esta iniciativa literaria ad honorem, para acercarlas a todas las escuelas sauceñas, a las diferentes vecinales e instituciones sociales de la localidad, recorriendo el distrito sauceño con su propuesta.
"Hemos editado cinco antologías y seguimos trabajando", destacó Miriam, a la vez que aprovechó para resaltar que Tinta de Sauce es un espacio abierto a todo público, gratuito y pueden participar de él aun sin contar con experiencia previa en las letras.
En el año 2003, acotó Miriam, "siguiendo los pasos de una querida escritora corondina, Belkys Larcher de Tejeda, fallecida recientemente", comenzó con el primer encuentro regional de escritores, al que desde ese momento inicial identificaron con el nombre de Laura Mundín.
Hoy en día el evento tiene el carácter de Encuentro Nacional, ya que Tinta de Sauce logró la expansión de su propuesta y entonces los organizadores sauceños empezaron a recibir escritores de otras provincias.
Consultada por el nombre del encuentro, Miriam recordó que Laura fue una de las primeras escritoras que comenzó en el taller, su amiga personal y excelente persona. "Lamentablemente falleció al poco tiempo, entonces pensé que una de las formas de honrarla y que su memoria trascendiera era poniéndole su nombre al encuentro, que ahora tiene alcance nacional", rememoró.
Todo a pulmón
Después de transitar más de dos décadas del taller y dieciocho ediciones del evento, en plena expectativa por esta decimonovena instancia que se acerca, Miriam no pudo dejar de remarcar todo el sacrificio de "tantos años de tocar y tocar puertas", para intentar siempre estar a la altura de las circunstancias, ya que "esto ha sido siempre todo a pulmón", para brindar lo mejor a los visitantes.
Al no cobrar inscripción, destaca Marsó, "se hace difícil reunir el importe de los breaks que acostumbramos ofrecer, pero como la intención es justamente generar un ámbito de verdadero Encuentro, hacemos todo lo posible, y más, para que los escritores que venían habitualmente continúen viniendo y que los nuevos regresen satisfechos y felices".
El objetivo primordial del evento es muy sano y simple, señaló a continuación la organizadora:
"La intención es mostrar nuestros trabajos y nuestros lugares, y a través de ellos, nuestra idiosincrasia y sentimientos. Intercambiar poesías y obsequiar nuestras almas, abrirnos al intercambio. Que sea una experiencia de ida y vuelta. En esta edición por ejemplo dirá presente una estimada referente de Chaco, Alicia Balda, mañana será nuestro turno de visitarlos a ellos como santafesinos".
Miriam agradeció particularmente a su familia, porque "son los que me bancan siempre, en todo, en mis nervios, mis amarguras, mi impaciencia, pero también porque saben que esto es lo que me hace feliz".
Y aunque este año va a ser diferente, dijo, "porque tengo la ausencia reciente de mi hermano Antonio, 'El Colo' Marsó, él es uno de los motivos por el que sigo adelante... hasta que Dios diga lo contrario".
Puesta en escena
Como "plato fuerte" de las actividades previstas para la jornada de cierre del XIX Encuentro Nacional de Escritores Laura Mundín, los organizadores han previsto, a partir de las 14.30 del sábado, la puesta en escena de "La chamán", una pieza teatral de Rubén Gualini sobre narración de Graciela Monzón, basada en una de las leyendas de los nativos corondá escrita tiempo atrás por Miriam Marsó ("La Diosa D'ella").
El elenco de esta novedosa obra de teatro está compuesto por los propios Rubén (director general de la obra) y Miriam, así como por Marta Snaidero y Victoria Faggi.
Justamente, Marsó aprovechó un pasaje de la charla para agradecerles infinitamente, tanto a Marta, Rubén, Graciela como Victoria su inestimable y desinteresada participación, así como destacó la labor de difusión del diario El Litoral -desde siempre- en todas y cada una de las actividades que ha emprendido el taller Tinta de Sauce en su trayectoria de casi cuarto siglo.
"A todos ellos agradezco profundamente. Marta es una de las personas que me ha acompañado en los últimos tres años, de muchísimas maneras,… como Daniel Marsó, para quien tengo un agradecimiento muy especial por ofrecer Laguna Porá, su emprendimiento gastronómico, tanto para el Encuentro como para los ensayos de la obra", añadió Miriam.
La titular de Tinta de Sauce agradeció al intendente sauceño, Mario Papaleo, "la primera autoridad de la Municipalidad y antes comuna que ha asistido a los encuentros literarios", así como a los señores Roberto Faggi (el sonidista del Encuentro, sin cargo alguno), Raúl Vázquez y Julio Francisco "Paco" Garibaldi por la inestimable ayuda brindada.
Para finalizar, recordó que entre los autores que dirán presente, además de Alicia Balda, estarán Sonia Marsó, Leonel Álvarez Escobar y Fernando Vaschetto.
Para mayor información y consultas: 342-5-225947.