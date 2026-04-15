Construcción de espacios

Últimos días para participar de Foro Abierto Letras 2026 de Santa Fe

La UNL mantiene abierta la convocatoria a Foro Abierto Letras 2026. La primera etapa de selección cierra el 15 de abril. La propuesta promueve la producción, circulación y encuentro en torno a la escritura, la lectura, la edición y las artes gráficas.