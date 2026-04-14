Prueba piloto en el Parque Federal

Santa Fe, pionera global: cómo funciona "Eco Carga", el proyecto para erradicar plásticos de un solo uso

En una alianza estratégica entre el municipio, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y organismos internacionales, la capital provincial se posiciona como un referente en economía circular. La iniciativa busca reducir la contaminación y aliviar el bolsillo de los vecinos.