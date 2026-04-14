La ciudad de Santa Fe se ha convertido en el escenario de una experiencia inédita a nivel mundial. A través del programa internacional Urban Ocean, se puso en marcha "Eco Carga", una estación multipropósito que permite a los vecinos recargar productos de limpieza a granel utilizando sus propios envases. Este proyecto no solo ataca la problemática ambiental de los plásticos de un solo uso, sino que también ofrece una alternativa económica frente a la suba de costos de insumos básicos.
Santa Fe, pionera global: cómo funciona "Eco Carga", el proyecto para erradicar plásticos de un solo uso
En una alianza estratégica entre el municipio, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y organismos internacionales, la capital provincial se posiciona como un referente en economía circular. La iniciativa busca reducir la contaminación y aliviar el bolsillo de los vecinos.
El programa es fruto de una colaboración entre la Red de Ciudades Resilientes, la Iniciativa Circular y la Universidad de Georgia. Su director, Daniel Padilla, explicó que el trabajo en la capital santafesina comenzó hace tres años con un diagnóstico profundo. "Trabajamos con la UNL para levantar datos y tener una idea de cuánto es la contaminación plástica y cuáles son los desafíos de Santa Fe. Identificamos intervenciones de gran impacto y direccionamos la inversión internacional para financiarlas", señaló Padilla.
Según el experto, Santa Fe fue seleccionada por su infraestructura previa, como la red de Eco Puntos, y por la voluntad política de avanzar hacia una ciudad más limpia. "Esperamos resultados que sean emblemáticos y pioneros a escala global", dijo.
Eco Carga, un modelo de venta directa al vecino
Lo que distingue a Eco Carga de otros emprendimientos similares es su carácter público-comunitario. Mientras que la venta a granel suele quedar relegada al sector privado —donde a menudo choca con los intereses de las grandes corporaciones—, en Santa Fe es el Estado municipal el que facilita este modelo.
El sistema es sencillo: los vecinos se acercan al punto de Eco Carga de Salvador del Carril y Pedro Vittori con sus botellas o bidones reutilizables y adquieren productos de higiene de alta calidad. A futuro, se espera que estos puntos también funcionen como centros de recepción de materiales descartables para ser reinsertados en procesos de reciclaje, consolidando el círculo de la economía circular.
El impacto ambiental y económico
La urgencia de estas medidas se respalda en cifras alarmantes: a nivel mundial, el equivalente a un camión de basura lleno de plástico ingresa al océano cada minuto. Padilla advirtió que nuestra dependencia del plástico (un derivado del petróleo) nos vuelve vulnerables a las fluctuaciones del mercado energético internacional.
"El precio del petróleo está unido a cómo nos movemos y cómo producimos. Con Eco Carga, podemos cambiar ese estilo de vida, reducir la contaminación y, sobre todo, proteger nuestra salud y nuestro bolsillo", concluyó el director del proyecto.
La consolidación de Santa Fe en la red de Urban Ocean marca un antes y un después en la gestión de residuos urbanos. La transición hacia hábitos de consumo más conscientes, como el que propone Eco Carga, demuestra que la sostenibilidad no es solo una meta ambiental, sino una herramienta de soberanía económica para los ciudadanos.