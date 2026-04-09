Edición 2026

Más escuelas y reciclaje: 25 instituciones y 1.600 chicos participan de Eco Escuelas

La iniciativa del municipio busca promover hábitos sustentables desde la escuela hacia la comunidad. Participan alumnos de 5to grado de escuelas públicas y privadas en una propuesta que combina educación, recolección de materiales reciclables y un importante premio.