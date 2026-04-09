El programa municipal Eco Escuelas -que ya cerró su inscripción- contará este año con la participación de 25 establecimientos primarios de la ciudad de Santa Fe, que involucrarán a unos 1.600 estudiantes de 5to grado en una propuesta que combina educación ambiental, reciclaje y trabajo comunitario.
Más escuelas y reciclaje: 25 instituciones y 1.600 chicos participan de Eco Escuelas
La iniciativa del municipio busca promover hábitos sustentables desde la escuela hacia la comunidad. Participan alumnos de 5to grado de escuelas públicas y privadas en una propuesta que combina educación, recolección de materiales reciclables y un importante premio.
La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Santa Fe, mantuvo abierta la inscripción entre febrero y mediados de marzo y está dirigida a instituciones educativas públicas y privadas. El objetivo es fomentar hábitos sustentables desde edades tempranas y promover el compromiso con el cuidado del ambiente, extendiendo el impacto desde la escuela hacia la comunidad.
El programa propone actividades educativas y un concurso basado en la recolección de materiales reciclables, principalmente plásticos como botellas, envases, tapitas y bidones. Estos deben ser entregados limpios, secos y vacíos, para luego ser destinados a su valorización y reutilización.
El cronograma continúa con el pesaje y retiro semanal del material, desde el 6 de abril hasta el 15 de mayo. Sólo en dos días, se recolectaron casi 4 mil kilos, mientras que el año pasado, se recogieron 17.000 de envases PET entre todas las escuelas.
En ese sentido, desde el municipio explicaron que el material recolectado tendrá un destino concreto en la ciudad. "Con el plástico se construirá mobiliario que serán juegos para distintos espacios públicos. En esos lugares se va a dejar una constancia, por medio de una placa o identificación, del logro alcanzado por el esfuerzo conjunto de las escuelas", dijeron desde el área de Ambiente.
La propuesta incluye capacitaciones, acompañamiento en las instituciones y un sistema de seguimiento y pesaje de los materiales recolectados. La escuela que reúna la mayor cantidad de kilos de plástico reciclable obtendrá como premio un viaje educativo y recreativo a Villa Carlos Paz para un máximo de 40 estudiantes, con el acompañamiento de las empresas Cliba, Urbafe y Freestyle. El anuncio de la escuela ganadora será el 18 de mayo.
Impacto y continuidad
El municipio remarcó que la experiencia previa dejó resultados positivos tanto en términos ambientales como educativos. "El programa tuvo un gran impacto en toda la comunidad educativa. A partir de las charlas, los niños llevaron a sus casas las enseñanzas y contagiaron a familiares y vecinos. La comunidad en general acompañó activamente en todo el proceso de recolección de envases", se señaló.
En cuanto a la edición anterior, la escuela ganadora (Complejo Educativo Evangélico E.C.E.A. "Dr. Oscar Abdala") logró recolectar 5.004 kilos de plástico reciclable. El viaje para sus estudiantes está previsto para noviembre de este año.