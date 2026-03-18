18 de marzo

Día Mundial del Reciclaje: una fecha para repensar nuestro compromiso con el ambiente

Establecida por la UNESCO en 2005, la efeméride busca concienciar sobre la importancia de tratar los residuos como recursos. En Santa Fe, la fecha coincide con el impulso de programas como "Eco Escuelas" y la consolidación de los Eco Puntos como eslabones clave de la economía circular.