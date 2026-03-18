Día Mundial del Reciclaje: una fecha para repensar nuestro compromiso con el ambiente
Establecida por la UNESCO en 2005, la efeméride busca concienciar sobre la importancia de tratar los residuos como recursos. En Santa Fe, la fecha coincide con el impulso de programas como "Eco Escuelas" y la consolidación de los Eco Puntos como eslabones clave de la economía circular.
El objetivo principal de esta fecha es reorientar el comportamiento ciudadano y gubernamental hacia la regla de las "3R": Reducir, Reutilizar y Reciclar.
Cada 18 de marzo, el calendario ambiental nos invita a detener la marcha y observar qué hacemos con aquello que ya no usamos. El Día Mundial del Reciclaje no es solo una celebración formal, sino un recordatorio urgente de que la supervivencia de nuestros ecosistemas depende de la transición del modelo de "extraer, consumir y tirar" hacia uno de circularidad.
El origen: de la UNESCO a las aulas
La fecha fue proclamada oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2005. Su objetivo principal es reorientar el comportamiento ciudadano y gubernamental hacia la regla de las "3R": Reducir, Reutilizar y Reciclar.
Reciclar ahorra energía, reduce la contaminación del aire y el agua, y combate directamente el cambio climático al disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
A estas se ha sumado en los últimos años una cuarta "R": Reemplazar, instando a elegir materiales de menor impacto, como el vidrio sobre el plástico. Según datos de la UBA, el símbolo universal del reciclaje —el anillo de Möbius— representa precisamente este ciclo continuo donde los materiales (vidrio, papel, plástico, metales) regresan a la industria como materia prima nueva.
En nuestra ciudad, la efeméride encuentra este 2026 una vitalidad especial a través del programa municipal "Eco Escuelas". Miles de alumnos santafesinos de 5to grado participan actualmente de una competencia de recolección de plásticos PET que no solo busca premiar el esfuerzo colectivo con un viaje, sino convertir a los niños en agentes multiplicadores de conciencia en sus hogares.
Semanalmente se publicarán, en la página web de la Municipalidad, los datos del pesaje. Crédito: Manuel Fabatía
La infraestructura local también juega su papel: los Eco Puntos distribuidos en los barrios santafesinos permiten que la separación en origen sea una realidad cotidiana, facilitando que el residuo seco llegue limpio y seco a las plantas de clasificación, donde los recicladores urbanos completan el ciclo de valorización.
Un desafío que trasciende la efeméride
Reciclar ahorra energía, reduce la contaminación del aire y el agua, y combate directamente el cambio climático al disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, el gran desafío para Santa Fe y la región sigue siendo la reducción del consumo inicial. Como señala el lema de este año: el mejor residuo es aquel que no se genera.