Efemérides

El infinito en un bocado de torta: por qué el mundo se detiene este 14 de marzo para celebrar al número Pi

La constante matemática más famosa de la historia une hoy a científicos, estudiantes y curiosos. Entre el natalicio de Einstein y el legado de Arquímedes, en el mundo se festeja una jornada que celebra la lógica detrás de la naturaleza.