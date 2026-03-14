El infinito en un bocado de torta: por qué el mundo se detiene este 14 de marzo para celebrar al número Pi
La constante matemática más famosa de la historia une hoy a científicos, estudiantes y curiosos. Entre el natalicio de Einstein y el legado de Arquímedes, en el mundo se festeja una jornada que celebra la lógica detrás de la naturaleza.
La elección de la fecha responde a la notación de fechas en Estados Unidos, donde el mes se antepone al día (3/14), coincidiendo con los tres primeros dígitos de la constante.
Cada 14 de marzo, el calendario académico y científico del mundo se sincroniza bajo una cifra que parece no tener fin: 3,14. El "Día Internacional de Pi" (o Pi Day) no es solo una excentricidad de los amantes de los números, sino una fecha consagrada por la UNESCO para resaltar la importancia de las matemáticas en nuestra vida cotidiana.
Desde la tecnología que permite el funcionamiento de nuestros celulares hasta el diseño de las grandes obras de ingeniería santafesinas, este número irracional está presente, silencioso pero constante, en cada curva de la realidad.
Cada 14 de marzo, el calendario académico y científico del mundo se sincroniza bajo una cifra que parece no tener fin: 3,14. El "Día Internacional de Pi".
El origen de una tradición curiosa
La elección de la fecha responde a la notación de fechas en Estados Unidos, donde el mes se antepone al día (3/14), coincidiendo con los tres primeros dígitos de la constante. La iniciativa nació en 1988 de la mano del físico Larry Shaw en el Exploratorium de San Francisco. Lo que comenzó como un pequeño festejo donde los empleados comían tartas (aprovechando el juego de palabras en inglés entre Pi y Pie), se convirtió en una efeméride global.
En 2009, el Congreso de EE.UU. lo oficializó y, años más tarde, la UNESCO elevó la apuesta declarando el 14 de marzo como el Día Internacional de las Matemáticas. Por si fuera poco, la mística de la fecha se completa con una coincidencia histórica: es el aniversario del nacimiento de Albert Einstein y el día en que falleció Stephen Hawking, dos de las mentes que mejor supieron interpretar el lenguaje del universo.
El número Pi (π) representa la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Aunque los antiguos babilonios y egipcios ya sospechaban de su existencia, fue Arquímedes de Siracusa quien, hace más de 2.000 años, logró una de las aproximaciones más precisas de la antigüedad usando polígonos de 96 lados.
Hoy, la carrera por "descubrir" más decimales de este número infinito continúa. En 2021, investigadores suizos calcularon 62,8 billones de dígitos usando supercomputadoras. Sin embargo, para la mayoría de las aplicaciones científicas modernas —incluyendo el cálculo de órbitas de satélites en la NASA—, solo basta con utilizar unos 15 decimales. La obsesión humana por Pi no es solo práctica, es una búsqueda de entender un infinito que cabe dentro de un simple círculo.
La elección de la fecha responde a la notación de fechas en Estados Unidos, donde el mes se antepone al día (3/14), coincidiendo con los tres primeros dígitos de la constante.
En el corazón de la "Santa Fe Ciudad de la Ciencia", el número Pi es una herramienta diaria para investigadores y estudiantes que desarrollan soluciones tecnológicas desde la cuenca del Salado hasta el mundo.
El orden detrás del caos
Celebrar el Día de Pi es, en última instancia, celebrar la curiosidad humana. En un mundo que a menudo parece caótico, recordar que existe una proporción constante y perfecta que rige desde la forma de nuestras células hasta la trayectoria de los planetas, nos invita a mirar la realidad con ojos más atentos.
Quizás la próxima vez que corte una pizza o vea la rueda de un auto, recuerde que allí, escondido, late el 3,14.