Cómo es el programa municipal para fortalecer los Ecopuntos
La iniciativa propone sumar a los vecinos al cuidado ambiental mediante un sistema de puntos, carnet y beneficios, a partir del reciclado domiciliario y la participación familiar en los espacios habilitados para la recolección diferenciada.
La recuperación de materiales aumentó un 90% desde la implementación de los Ecopuntos.
Con el objetivo de profundizar las políticas ambientales y sumar a la ciudadanía a la separación de residuos, el municipio presentó el programa Amigos del EcoPunto en el Parque Garay, ubicado en avenida Presidente Perón y Salvador Caputto. La iniciativa propone incentivar el reciclaje domiciliario mediante un sistema de puntos y premios vinculados a la sustentabilidad.
Durante el lanzamiento, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó la importancia de fortalecer el uso de los ecopuntos ya existentes y ampliar la participación vecinal.
“El Ecopunto del Parque Garay es uno de los tres ecopuntos que tenemos en la ciudad y la idea es poder estar concientizando y contagiando a los vecinos para que sepan que, más allá de que el ecopunto se usa y mucho, también pensemos cómo hacer para que más gente se sume y trabaje”, expresó.
En ese marco, explicó el espíritu del nuevo programa: “Queremos lanzar ‘Amigo del Ecopunto’, donde cualquier vecino puede traer todo lo que se recicla, dejarlo acá y sumar puntos en base a la cantidad y al peso de lo que traiga. Se le va a dar un carnet y con esos puntos luego va a poder canjear premios”.
Separarysumarbeneficios
Poletti remarcó que la propuesta apunta a incorporar el hábito del reciclaje en la vida cotidiana de las familias. “Van a poder canjear premios solamente por separar en tu casa, tener los plásticos, el cartón y el vidrio en distintos lugares y luego traerlo al ecopunto. La idea es que venga la familia, abuelos y nietos, porque de eso se trata”, señaló.
Vecinos reciclan en el Parque Garay y suman puntos para canjear premios.
Según explicó, los premios estarán directamente relacionados con el cuidado ambiental. “Los beneficios van a crecer en base a la cantidad de puntos que uno acumule. Por un lado se genera conciencia y por otro se marca una diferencia entre quien realmente está comprometido y quien no separa”, afirmó.
Resultados ydesafíos
Por su parte, el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, puso el foco en los resultados obtenidos por la política de reciclado. “Con este sistema de EcoPuntos más el Punto Limpio que se inauguró el año pasado, recuperamos un 90% más de lo que se recuperaba cuando asumimos como gestión”, detalló.
Ferrero invitó a los vecinos a sumarse: “Pueden acercarse al ecopunto con su DNI, hacerse amigos del Ecopunto, recibir un carnet y empezar a traer materiales como plástico, vidrio o cartón. Todo se pesa y se suma a una cuenta personal”.
Santa Fe cuenta con múltiples puntos de recolección en parques, plazas y avenidas.
Además, adelantó que se evalúa ampliar la red de ecopuntos y destacó otras políticas en marcha, como el programa "Todavía sirve". “Un vecino puede llamar al 0800 777 5000 y avisar que tiene un mueble, un electrodoméstico, juguetes o ropa que todavía tienen vida útil. Eso se retira, se acondiciona y se entrega a familias a través de la cooperativa Dignidad y Vida Sana”, cerró.
Los Ecopuntos
• Plazoleta Alemania | 9 de julio e Illia
• Parque Alberdi | Rivadavia, entre Cortada Falucho y Primera Junta
• Estación Belgrano | Bv. Gálvez casi Dorrego
• Parque Federal | Pedro Vittori y Regis Martínez
• Costanera Oeste | Almirante Brown al 5294
• Parque Garay | Salvador Caputto y Av. Pte. Perón
• Rotonda Guadalupe | Javier de la Rosa y Almirante Brown
• Paseo del Restaurador | Pedro Vittori y Cándido Pujato
• Plaza Fournier | Castelli y San Lorenzo
• Colectora RP1 6214 | afuera del camping ASOEM
• Las Flores | en plazoleta ubicada en Av. Peñaloza y Regimiento 12 de Infantería