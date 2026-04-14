La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el diario El Litoral, con el auspicio de Aguas Santafesinas SA y de Marcelo López Pinturas, organiza una nueva edición del Concurso de fotografía «El agua en imágenes», con el objetivo de que los/as participantes puedan representar en fotografías de qué modo los seres humanos nos vinculamos con el agua, promoviendo la reflexión sobre la responsabilidad que nos cabe en relación con el uso sostenible de este recurso vital.
Lanzan una nueva edición del concurso "El agua en imágenes"
Bajo el lema "Valorar el agua", la Universidad Nacional del Litoral invita a estudiantes y público general a participar del certamen fotográfico que busca generar conciencia sobre el recurso hídrico.
La actividad forma parte de las actividades que promueve la Cátedra UNESCO «Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible», con sede en la FICH y la Secretaría de Cultura y Medios de la UNL.
El concurso, que este año alcanza la edición 16, es abierto a todo público y podrán participar fotógrafos/as profesionales o aficionados/as e instituciones educativas. Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías originales, inéditas y de autoría propia sobre el tema «Agua y género: donde fluye el agua, crece la igualdad».
El primer premio será de 100 mil pesos y se otorgará tres menciones especiales de 40 mil pesos en las categorías «Las mujeres y el agua», «Comunidad FICH» y «Más accesibilidad», así como 20 litros de pintura en la mención «La FICH va a la escuela». También se asignarán otras menciones y distinciones para conformar una muestra.
"Este año tenemos la gratitud de incorporar una nueva mención, denominada `Más accesibilidad´, para reconocer al/a la autor/a que complemente su trabajo con estrategias para la accesibilidad de personas con discapacidad (física, neurológica, cognitiva, sensorial). Es decir, herramientas o recursos que faciliten la comprensión del mensaje en personas con discapacidad", anunciaron desde la organización.
Tema
Las fotografías deberán abordar el tema «Agua y género: donde fluye el agua, crece la igualdad», propuesto este año por UNESCO. La crisis mundial del agua nos afecta a todos, aunque de forma desigual. En lugares donde las personas carecen de acceso al agua potable y al saneamiento cerca de sus hogares, las desigualdades se acentúan, siendo las mujeres y las niñas quienes sufren las peores consecuencias. Ellas se encargan de recolectar el agua y de gestionarla.
Sin embargo, con frecuencia quedan excluidas de la toma de decisiones y de la participación en los sistemas de gobernanza del agua. Para revertir esta situación, debemos adoptar un enfoque transformador y basado en los derechos, en el que se reconozca la capacidad de acción de las mujeres y las niñas. Más información: https://www.un.org/es/observances/water-day
Jurado
Estará constituido por José Vittori, diario El Litoral; María Luisa Possi, Secretaría de Extensión, Transferencia y Vinculación Tecnológica de la FICH; Matías Bonfiglio, Secretaría de Cultura y Medios de la UNL; Alejandra Arbuet, Departamento de Hidrología de la FICH; Mario Schreider, Cátedra UNESCO «Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible», y Marcelo Escalas, nodocente UNL, especializado en Pedagogía de las Diferencias.