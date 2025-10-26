Exitosa segunda edición

El Festival de Literatura de Santa Fe dio otro paso firme hacia su consolidación

La capital de la provincia sumó un encuentro cultural internacional que no existía el año pasado: allí está parte de su fortaleza. Lo avalan los números -más de 100 escritores, salas llenas, creciente presencia en las escuelas, fuerte participación regional- pero también, especialmente, esos "intangibles" que lo van definiendo.