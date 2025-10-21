Sobre "Santa Fe Ensaya", sus autores y el enfoque de la obra

Los ensayos que conforman "Santa Fe Ensaya" son las producciones ganadoras del Concurso Literario Premio Ensayo 450° Aniversario de la Fundación de Santa Fe. Dicho certamen se realizó en el año 2023 en el marco de los festejos que organizara el municipio local.
Los tres concursantes respondieron a la consigna de formular un ensayo cuya temática sea la de pensar la literatura santafesina como paisaje literario y también como proyección en una literatura nacional.
Néstor Fenoglio afirma que existe una literatura santafesina y ejemplifica con maestría, un abanico de paisajes en los que escritores de la provincia han tematizado el territorio. La llanura, la ciudad, la pampa gringa, el río, el norte chaqueño. Si el hombre está hecho de tiempo, como dice Jorge Luis Borges, la coordenada espacial es versátil. Los ejemplos abundan.
Susana Andereggen se enfoca en la ciudad de Santa Fe; la recorre imaginariamente en lugares icónicos que la llevaron a formular que estamos marcados por el agua y que esas marcas exceden el espacio local literario para proyectar otras formas de escribir.
Y Cristina Danielle, desde un riguroso perfil crítico, se detiene en las novelas "Río de las congojas" de Libertad Demitrópulos y "El entenado" de Juan José Saer, para sostener la hipótesis de que el río Paraná es el eje fundante donde transitan la vida cotidiana y los hechos de los personajes.
Y también para reflexionar cómo los autores de dichas novelas han cuestionado los valores de la cultura europea, de la conquista y de la tradición.
La Asociación Santafesina de Escritores (ASDE) asumió el compromiso en la organización de la convocatoria, la selección del jurado y la concreción del Premio. Posteriormente, se propuso concretar este proyecto de edición que hoy compartimos con los lectores en el marco su sus setenta años de creación.
Nos enorgullece que su actividad siga manteniendo el espítiru de sus creadores: Luis Di Filippo, Leoncio Gianello, Leopolodo Chizzini Mello, Gastón Gori, Luis Gudiño Kramer, entro otros prestigiosos escritores.
Desde 1955 hasta la fecha, ASDE ha promovido el accionar cultural de la labor literaria santafesina a través de la concreción de concursos literarios locales, provinciales y nacionales como también la organización de ciclos de literatura, conferencias, visitas a las escuelas, donación de libros a las Bibliotecas Populares de la ciudad y alrededores.
También promueve la participación en Ferias del Libro en variados puntos de la región y de Buenos Aires. Actualmente, cuenta con una Editorial y con la flamante Biblioteca Popular Luis Di Filippo en su sede.
Esperamos como institución que disfruten de la lectura de estos apasionados escritores de Santa Fe ensaya. Nos hermanan la ciudad, la literatura y un trabajo en común; apoyar nuestra producción literaria santafesina.
