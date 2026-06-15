El pasado viernes 12 de junio, la Sociedad Argentina de Escritores (filial Santa Fe) celebró los 50 años de su fundación, en los salones del Centro Español.
SADE Santa Fe celebró sus 50 años de historia
La entidad conmemoró medio siglo de trayectoria con un acto realizado en el Centro Español, donde se reconoció a socios fundadores, se repasó la historia de la institución y se presentó una antología especial.
Ante un numeroso público, abrió el acto el presidente de la Institución, Oscar Agú, quien realizó una breve y sentida reseña de los momentos vividos por las diferentes Comisiones Directivas y los propósitos fundamentales de la creación de esta Filial.
Acto seguido, se entregaron diplomas de reconocimiento a tres miembros fundadores: Alejandro Damianovich, Mónica Laurencena y Fernando Bonfanti. Se leyeron las Declaratorias de Interés Cultural por este aniversario, otorgadas por las Cámaras de Senadores y Diputados y por el Honorable Concejo Municipal.
Entre las salutaciones recibidas se dio lectura también a la nota enviada por el Socio Honorario de la institución, profesor universitario y escritor Argemiro Menco Mendoza, de la localidad de Cartagena de Indias (Colombia).
Historia
A continuación, se llevó a cabo la proyección de un Power Point a través del cual se fue desarrollando, a través de imágenes y palabras, la historia de las actividades de SADE Santa Fe, desde su fundación hasta la actualidad.
Dicho Power Point fue realizado por los escritores Ricardo Plank (armado y ejecución técnica) y María Beatriz Bolsi y Teresa Guzzonato, en la elaboración del contenido y lectura de los textos.
Fueron momentos muy emotivos, especialmente el recuerdo de compañeros escritores fallecidos y el Ciclo de Cafés Literarios con las Colectividades Santafesinas.
Antología
Luego se procedió a la entrega de la Antología 50 Aniversario, compuesta por la obra, en narrativa y poesía, de 29 socios activos. En dicha antología se incluyen también obras de socios que pusieron su piedra basal y trabajaron por la institución.
Entre los autores incluidos figuran Gastón Gori, Hugo Mandón, María Guadalupe Allassia, Oreste Abiatte, Irma Quartarone, Silvia Aprile, Stelia Soto Jordán, Horacio Rossi, Danilo Doyharzábal, Sergio Ferreyra, Alba Yobe de Abalo y Antonio Camacho Gómez.
Música y brindis
El momento musical estuvo a cargo del Trío Tamborivoz, compuesto por Nadia Hechim, Valentina Espinoza y Fabián Pinnola, que deleitó a todos con su variado repertorio encuadrado en la fusión del subgénero "alterlatino", cuyos elementos sonoros fundamentales son la voz y el lenguaje ancestral de los tambores de diversas culturas.
Como cierre del acto, el público presente compartió un brindis con el deseo de larga vida a una institución que pone su trabajo y esfuerzo incansable al servicio de la cultura y la proyecta a todos los ámbitos territoriales.